      понеделник, 03.11.25
          НачалоСпортТенис

          Григор Димитров изпадна от топ 40, а Виктория Томова прогресира с 2 места

          Голямата новина в мъжкото класиране е, че Яник Синер измести Карлос Алкарас от върха на таблицата

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров се свлече до 44-то място в световната ранглиста при обновяването на класацията на ATP.

          Миналата седмица на Мастърса в Париж Григор се завърна на корта след близо четиримесечно отсъствие заради скъсан гръден мускул в мача с Яник Синер на Уимбълдън и постигна победа над Джовани Мпетши Перикар от Франция, но се отказа преди двубоя си от втори кръг с Даниил Медведев. Това доведе на загуба от шест позиции в ранкинга на сингъл, след като през 2024 Гришо игра четвъртфинал във френската столица.

          В топ 10 голямата промяна е свързана със завръщането на Яник Синер на върха. Италианецът триумфира в Париж и измести от лидерската позиция Карлос Алкарас, като преди Финалите в Торино води на испанеца с 250 точки.

          В десетката скок бележат още Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, а спад Алекс де Минор, Лоренцо Музети и Каспер Рууд. Сред десетимата най-добри са още Александър Зверев, Тейлър Фриц и Новак Джокович.

          При дамите Виктория Томова отбелязва прогрес от две места и е вече под номер 135 с актив от 557 пункта.

          Топ 10 е непроменен. Арина Сабаленка води пред Ига Швьонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Елена Рибакина, Мадисън Кийс, Жасмин Паолини, Мира Андреева и Екатерина Александрова.

          В момента текат Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. 

