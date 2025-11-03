НА ЖИВО
          Гуцанов: НОИ ще одобри повишението на осигуровката

          Снимка: БГНЕС
          Предлаганото повишение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта почти сигурно ще бъде одобрено от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на съвета, на което се обсъждат корекциите в бюджета на държавното обществено осигуряване.

          „Въпросът е, че се взе едно решение, което е абсолютно правилно. Нямаше човек от Съвета за съвместно управление, който да не е гласувал – нямаше против, нямаше въздържали се“, подчерта Гуцанов.

          Министърът уточни, че увеличението е съгласувано с Министерството на финансите, което е преценило, че това е необходимата и правилна мярка в настоящия момент.

          Надзорният съвет на НОИ ще обсъди увеличаването на вноската за фонд „Пенсии“ Надзорният съвет на НОИ ще обсъди увеличаването на вноската за фонд „Пенсии“

          „То и социалното министерство определят пътната карта, необходима по решение на Народното събрание за пенсионните реформи“, допълни той.

          Гуцанов увери, че борбата със сивата икономика остава приоритет на правителството:

          „Не само че не сме се отказали, но продължаваме изключително активно борбата със сивата икономика. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е именно там. Ще видите след няколко седмици до месец следващите действия от страна на нашето министерство“, заяви социалният министър.

          Очаква се решението на Надзорния съвет на НОИ да бъде взето в следващите дни, като повишението на вноската ще засегне всички категории осигурени лица и ще бъде включено в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

