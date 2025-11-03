Гуцанов: НОИ ще одобри повишението на осигуровката

Предлаганото повишение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта почти сигурно ще бъде одобрено от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на съвета, на което се обсъждат корекциите в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Министърът уточни, че увеличението е съгласувано с Министерството на финансите, което е преценило, че това е необходимата и правилна мярка в настоящия момент.
Гуцанов увери, че борбата със сивата икономика остава приоритет на правителството:
Очаква се решението на Надзорния съвет на НОИ да бъде взето в следващите дни, като повишението на вноската ще засегне всички категории осигурени лица и ще бъде включено в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
