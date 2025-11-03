Хърватия връща задължителната военна служба – 17 години по-късно

Хърватия възстановява задължителната военна служба, 17 години след като я премахна. Решението влиза в сила от следващата година, когато всички мъже, навършили 18 години, ще трябва да преминат двумесечно военно обучение. Жените ще могат да се включват доброволно, а отказалите служба по съвест ще бъдат насочвани към граждански алтернативи – като участие в екипи за бързо реагиране или други обществени дейности с продължителност 3 до 4 месеца.
Целта на програмата е до 2026 година да бъдат обучени близо 4 000 новобранци, като мярката идва на фона на сериозен недостиг на военен персонал.
Обучението ще обхваща основни военни умения и тактики, но няма да включва пълна подготовка за боравене с тежко въоръжение.
Правителството се надява, че възстановяването на наборната служба ще помогне за попълване на редиците на армията, но не всички експерти са убедени, че това е ефективна мярка.
