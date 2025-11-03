Хърватия връща задължителната военна служба – 17 години по-късно

Хърватия възстановява задължителната военна служба, 17 години след като я премахна. Решението влиза в сила от следващата година, когато всички мъже, навършили 18 години, ще трябва да преминат двумесечно военно обучение. Жените ще могат да се включват доброволно, а отказалите служба по съвест ще бъдат насочвани към граждански алтернативи – като участие в екипи за бързо реагиране или други обществени дейности с продължителност 3 до 4 месеца.

Целта на програмата е до 2026 година да бъдат обучени близо 4 000 новобранци, като мярката идва на фона на сериозен недостиг на военен персонал.

„Хърватската армия има недостиг на хора, на професионални войници. Според публично достъпни източници липсват около 1500 души, което е малко над 10% от активните сили. Има и недостиг в резерва, тъй като през последните 17 години не е имало военно обучение, така че резервът трябва да бъде обновен“, обяснява бившият военен пилот и анализатор Горан Реджепович.

Обучението ще обхваща основни военни умения и тактики, но няма да включва пълна подготовка за боравене с тежко въоръжение.

„През тези два месеца те ще бъдат обучени във всичко, което считаме за основни военни умения, знания и способности – да се защитават, да помагат на своите другари и да поддържат комуникация. Ще се запознаят и с модерните системи на хърватската армия. Няма да ги обучим напълно как да боравят с тях, но със сигурност ще придобият базови умения“, обясни Иван Юсич, директор на отдел „Човешки ресурси“ в Министерството на отбраната.

Правителството се надява, че възстановяването на наборната служба ще помогне за попълване на редиците на армията, но не всички експерти са убедени, че това е ефективна мярка.