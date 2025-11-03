Илиян Филипов: Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“, нека се явим на детектор на лъжата

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов и го покани на детектор на лъжата.

Припомняме, че по-рано днес президентът на Славия каза на обширна пресконференция следното във връзка с обвиненията си, че „емисари на Ботев Пд са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача“, който вече се игра и завърши при 1:1 на „Колежа“:

„Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа“, сподели Стефанов.

„Относно изказването на бати Венци:

Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове,

предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,

за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове.

Много ще е интересен резултатът“, написа Филипов в социалните мрежи.