      понеделник, 03.11.25
          Илиян Филипов: Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“, нека се явим на детектор на лъжата

          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив отново се обърна към президента на Славия

          Снимка: БГНЕС
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов и го покани на детектор на лъжата.

          Припомняме, че по-рано днес президентът на Славия каза на обширна пресконференция следното във връзка с обвиненията си, че „емисари на Ботев Пд са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача“, който вече се игра и завърши при 1:1 на „Колежа“:

          „Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа“, сподели Стефанов.

          „Относно изказването на бати Венци:

          Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове,

          предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,

          за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове.

          Много ще е интересен резултатът“, написа Филипов в социалните мрежи. 

          - Реклама -

