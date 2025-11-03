Индонезия вдига летвата: още 4 Airbus A400M

Индонезия обмисля да разшири въздушния си флот с още четири транспортни самолета Airbus A400M, заяви президентът Прабово Субианто, който продължава усилията си за модернизация на остаряващия военен арсенал на страната.

Държавният глава направи изявлението си във военна база в Джакарта, където бе посрещнат първият от двата вече закупени самолета A400M.

„Възможно е да преговаряме за подписване на сделка за още четири самолета,“ каза Прабово, без да уточнява сроковете за новия договор.

Съгласно споразумение от 2021 година, Индонезия ще получи втория си самолет A400M през следващата година, съобщава АФП.

Президентът подчерта, че макар машината да се използва основно за евакуация на пострадали при природни бедствия, тя може да участва и в хуманитарни мисии извън страната.

„Наредих на индонезийската армия да добави още медицински батальони, които не само да подпомагат при бедствия в страната, но и да могат да действат при хуманитарни кризи другаде – като в Ивицата Газа,“ посочи Прабово.

Според производителя Airbus, новият A400M може да превозва до 37 тона товар, включително хеликоптери, военни превозни средства или хуманитарна помощ. При стандартна мисия с товар от 30 тона, самолетът може да измине до 2400 морски мили, покривайки целия индонезийски архипелаг от Джакарта.

Освен това апаратът може да бъде модифициран като самолет за гасене на пожари, способен да изхвърли до 20 000 литра вода или забавител с едно прелитане — ценна функция за страна, която често се бори с горски пожари.

Прабово, бивш генерал и министър на отбраната, спечели президентските избори миналата година с обещание да обнови военната мощ на Индонезия.

През юли тази година страната подписа договор с Турция за доставка на 48 изтребителя Kaan, което се вписва в стратегията за укрепване на отбранителните способности и намаляване на зависимостта от остарялата техника.