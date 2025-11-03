НА ЖИВО
          Инж. Георги Мъндев: Българите в град Измаил са истински будители

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Българите в град Измаил са истински будители.“

          Това каза историкът Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Инженер Мъндев разказа за преживяното в украинския град Измаил, където е посрещнал Деня на народните будители сред бесарабските българи, живеещи там. Поводът е откриването на реконструирания бюст-паметник в града на Христо Ботев

          „Българите, както е казал академик Лихачов, са част от държавата на духа“, обясни гостът.

          Историкът показа част от най-знаковите български книги, сред които учебник по физика, написан от Найден Геров. Гостът обясни, че по този учебник е учил и самият Христо Ботев.

          „Понякога губим паметта си за достойните хора, живели преди нас, това е идеята на празници като Деня на народните будители. Будителството е любов към България“, заяви гостът.

          - Реклама -

