Инж. Георги Мъндев: Българите в град Измаил са истински будители

Това каза историкът Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Инженер Мъндев разказа за преживяното в украинския град Измаил, където е посрещнал Деня на народните будители сред бесарабските българи, живеещи там. Поводът е откриването на реконструирания бюст-паметник в града на Христо Ботев
Историкът показа част от най-знаковите български книги, сред които учебник по физика, написан от Найден Геров. Гостът обясни, че по този учебник е учил и самият Христо Ботев.
