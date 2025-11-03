НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: Руската армия е съсредоточила всичките си сили за удар по Покровск и Мирноград

          0
          6
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е съсредоточила усилията си върху превземането на два украински града – Покровск и Мирноград – като същевременно намалява интензивността на атаките към Константиновка. Това пишат анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в своя анализ на ситуацията на фронта, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Анализаторите отбелязват, че руските войски продължават да засилват настъпателните операции в Покровск и околностите му с цел превземане на града и унищожаване на украинския „джоб“. Те също така посочват, че и двете страни наскоро са постигнали тактически успехи в този сектор на фронта.

          Например, кадри, публикувани на 1 ноември, показват скорошно настъпление на руските войски в югоизточната част на Покровск. Други кадри от 2 ноември показват как украинските войски атакуват двама руски войници в северната част на Покровск, които според ISW са провеждали операция по инфилтрация, която обаче не е засегнала контрола върху района или предния край на бойната зона.

          Междувременно руски военни блогъри твърдят, че руските войски са напреднали на североизток, в централен и южен Покровск; в северен и югоизточен Мирноград; и южно от Гнатовка и Рог. Същевременно руснаците съобщават, че украинските въоръжени сили са си възвърнали територията северно от Затишко (североизточно от Покровск).

          Междувременно ISW подчертава, че руските сили вероятно са деприоритизирали офанзивните операции в тактическата ос Константиновка-Дружковка в полза на завършването на превземането на Покровск и Мирноград.

          „Украински офицер, действащ в посока Покровск, наскоро съобщи, че руските сили са намалили интензивността на атаките към Константиновка след неуспешна механизирана атака на 27 октомври, а руски военен блогър изчисли на 1 ноември, че Русия вероятно ще даде приоритет на превземането на Покровск и Мирноград, преди да възобнови значителните усилия за превземане на Константиновка“.

          Русия е съсредоточила усилията си върху превземането на два украински града – Покровск и Мирноград – като същевременно намалява интензивността на атаките към Константиновка. Това пишат анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в своя анализ на ситуацията на фронта, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Анализаторите отбелязват, че руските войски продължават да засилват настъпателните операции в Покровск и околностите му с цел превземане на града и унищожаване на украинския „джоб“. Те също така посочват, че и двете страни наскоро са постигнали тактически успехи в този сектор на фронта.

          Например, кадри, публикувани на 1 ноември, показват скорошно настъпление на руските войски в югоизточната част на Покровск. Други кадри от 2 ноември показват как украинските войски атакуват двама руски войници в северната част на Покровск, които според ISW са провеждали операция по инфилтрация, която обаче не е засегнала контрола върху района или предния край на бойната зона.

          Междувременно руски военни блогъри твърдят, че руските войски са напреднали на североизток, в централен и южен Покровск; в северен и югоизточен Мирноград; и южно от Гнатовка и Рог. Същевременно руснаците съобщават, че украинските въоръжени сили са си възвърнали територията северно от Затишко (североизточно от Покровск).

          Междувременно ISW подчертава, че руските сили вероятно са деприоритизирали офанзивните операции в тактическата ос Константиновка-Дружковка в полза на завършването на превземането на Покровск и Мирноград.

          „Украински офицер, действащ в посока Покровск, наскоро съобщи, че руските сили са намалили интензивността на атаките към Константиновка след неуспешна механизирана атака на 27 октомври, а руски военен блогър изчисли на 1 ноември, че Русия вероятно ще даде приоритет на превземането на Покровск и Мирноград, преди да възобнови значителните усилия за превземане на Константиновка“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Венци Стефанов след битката за Пловдив: Трябва и двата отбора да останат без точки за този мач

          Николай Минчев -
          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която обсъди доста теми от българския футбол. Една от тях бе прекратеното пловдивско дерби между Локомотив...
          Други

          Мистерия в Пирин: човек с издаден смъртен акт се появи след 17 години, отказва настаняване в социално заведение

          Дамяна Караджова -
          История, достойна за филм, разтърси Пирин планина и социалните мрежи – мъж, изчезнал преди 17 години и обявен за починал преди 12, бе открит жив в планината.
          Война

          Великобритания предаде на Украйна тайна партия ракети Storm Shadow

          Иван Христов -
          Британското правителство наскоро тайно е доставило на Украйна допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow, за да може Киев да продължи да поразява цели в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions