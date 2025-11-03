ISW: Руската армия е съсредоточила всичките си сили за удар по Покровск и Мирноград

Русия е съсредоточила усилията си върху превземането на два украински града – Покровск и Мирноград – като същевременно намалява интензивността на атаките към Константиновка. Това пишат анализатори от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в своя анализ на ситуацията на фронта, предава УНИАН.

Анализаторите отбелязват, че руските войски продължават да засилват настъпателните операции в Покровск и околностите му с цел превземане на града и унищожаване на украинския „джоб“. Те също така посочват, че и двете страни наскоро са постигнали тактически успехи в този сектор на фронта.

Например, кадри, публикувани на 1 ноември, показват скорошно настъпление на руските войски в югоизточната част на Покровск. Други кадри от 2 ноември показват как украинските войски атакуват двама руски войници в северната част на Покровск, които според ISW са провеждали операция по инфилтрация, която обаче не е засегнала контрола върху района или предния край на бойната зона.

Междувременно руски военни блогъри твърдят, че руските войски са напреднали на североизток, в централен и южен Покровск; в северен и югоизточен Мирноград; и южно от Гнатовка и Рог. Същевременно руснаците съобщават, че украинските въоръжени сили са си възвърнали територията северно от Затишко (североизточно от Покровск).

Междувременно ISW подчертава, че руските сили вероятно са деприоритизирали офанзивните операции в тактическата ос Константиновка-Дружковка в полза на завършването на превземането на Покровск и Мирноград.

„Украински офицер, действащ в посока Покровск, наскоро съобщи, че руските сили са намалили интензивността на атаките към Константиновка след неуспешна механизирана атака на 27 октомври, а руски военен блогър изчисли на 1 ноември, че Русия вероятно ще даде приоритет на превземането на Покровск и Мирноград, преди да възобнови значителните усилия за превземане на Константиновка“.