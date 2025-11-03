Италия и Франция се присъединиха към Белгия срещу предаването на замразените руски активи на Украйна

Италия и Франция, следвайки Белгия, се противопоставят на прехвърлянето на замразени руски активи на Украйна като част от „репарационен заем“, съобщи вестник Corriere della Sera.

Правителствата в Париж и Рим, според вестника, са „загрижени за финансовата си отговорност“, ако използването на руски активи бъде счетено за незаконно.

На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение за използването на руски активи. Белгийският премиер Барт Де Вевер поиска всички страни от ЕС да споделят изцяло финансовите рискове на страната му, тъй като 210 милиарда евро руски суверенни активи са замразени и Европейската комисия планира да ги конфискува. Той предупреди, че Русия може да отмъсти, като конфискува западни активи на нейна територия и в приятелски юрисдикции, което би могло да остави Москва „на печалба“, докато засегнатите западни инвеститори „ще се обърнат към белгийското правителство за възстановяване на сумата“. Той също така поиска гаранции от съюзническите страни, че Русия ще получи незабавно обезщетение, ако „някога си възвърне достъпа до активите“.