НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иван Христанов: Някакъв палячо изсича незаконно гора, глобяват го с 3000 лева

          0
          85
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Изсякоха незаконно дъбова гора край Алепу, щетата е за 200 000 лева.“

          Това казва съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Божинова гостува заедно с председателя на ПП „Единение“ Иван Христанов, който обясни, че човекът, изсякъл гората е с наложена глоба в размер на 3000 лева.

          “ Някакъв палячо изсича незаконно гора, глобяват го с 3000 лева“, обясни Христанов.

          Заради всичко това „Зелено движение“, „Единение“ и „Средна европейска класа“ искат оставката на директора на РИОСВ Бургас Павел Маринов.

          Божинова обясни, че трите формации са написали писмо до министъра на екологията Манол Генов. Следствие на писмото е било променено становището, според което не се изисква оценка на терена.

          „Ние не можем да свалим Борисов и Пеевски, защото техните следи са заметени, но ние трябва да свалим техните проксита, които съсипват държавата“, обясни Иван Христанов.

          Съпредседателката на „Зелено движение“ посочи, че оставането на поста на Павел Маринов е опасно за опазването на околната среда. Тя заяви, че ако министърът не отстрани Маринов, то явно министърът бил зависим и на дневен ред е искането и на неговата оставка.

          „Изсякоха незаконно дъбова гора край Алепу, щетата е за 200 000 лева.“

          Това казва съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Божинова гостува заедно с председателя на ПП „Единение“ Иван Христанов, който обясни, че човекът, изсякъл гората е с наложена глоба в размер на 3000 лева.

          “ Някакъв палячо изсича незаконно гора, глобяват го с 3000 лева“, обясни Христанов.

          Заради всичко това „Зелено движение“, „Единение“ и „Средна европейска класа“ искат оставката на директора на РИОСВ Бургас Павел Маринов.

          Божинова обясни, че трите формации са написали писмо до министъра на екологията Манол Генов. Следствие на писмото е било променено становището, според което не се изисква оценка на терена.

          „Ние не можем да свалим Борисов и Пеевски, защото техните следи са заметени, но ние трябва да свалим техните проксита, които съсипват държавата“, обясни Иван Христанов.

          Съпредседателката на „Зелено движение“ посочи, че оставането на поста на Павел Маринов е опасно за опазването на околната среда. Тя заяви, че ако министърът не отстрани Маринов, то явно министърът бил зависим и на дневен ред е искането и на неговата оставка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кметът Коцев в ареста – ОИК–Варна решава мандата

          Пламена Ганева -
          ОИК–Варна ще решава казуса с отпуска на арестувания кмет Благомир Коцев Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна е поискала официална справка от Община Варна и...
          Политика

          Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис

          Пламена Ганева -
          Пътят на България към еврото е белязан от стабилен напредък, постигнат с упорит и постоянен труд, заяви европейският комисар Валдис Домбровскис в лекция пред...
          Политика

          Богдан Милчев: Няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост

          Златина Петкова -
          "Приемането на средната скорост се оказа балон, който ще се спука." Това каза членът на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions