Иван Христанов: Някакъв палячо изсича незаконно гора, глобяват го с 3000 лева

Това казва съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Божинова гостува заедно с председателя на ПП „Единение“ Иван Христанов, който обясни, че човекът, изсякъл гората е с наложена глоба в размер на 3000 лева.
Заради всичко това „Зелено движение“, „Единение“ и „Средна европейска класа“ искат оставката на директора на РИОСВ Бургас Павел Маринов.
Божинова обясни, че трите формации са написали писмо до министъра на екологията Манол Генов. Следствие на писмото е било променено становището, според което не се изисква оценка на терена.
Съпредседателката на „Зелено движение“ посочи, че оставането на поста на Павел Маринов е опасно за опазването на околната среда. Тя заяви, че ако министърът не отстрани Маринов, то явно министърът бил зависим и на дневен ред е искането и на неговата оставка.
