ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“, работник е в тежко състояние

41-годишен работник е тежко пострадал при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 31 октомври, като обстоятелствата около случилото се все още се изясняват.

Пострадалият е настанен в болницата в Дупница с множество травми и е в критично състояние, с опасност за живота, уточняват от полицията.

За инцидента е уведомена прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.

В момента се провежда разследване за установяване на причините и евентуалните нарушения на трудовата безопасност.