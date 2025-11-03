НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол", работник е в тежко състояние

          Снимка: mediapool.bg
          41-годишен работник е тежко пострадал при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 31 октомври, като обстоятелствата около случилото се все още се изясняват.

          Пострадалият е настанен в болницата в Дупница с множество травми и е в критично състояние, с опасност за живота, уточняват от полицията.

          За инцидента е уведомена прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.
          В момента се провежда разследване за установяване на причините и евентуалните нарушения на трудовата безопасност.

