Ким Чен Ун нарече „образец и елит“ на севернокорейската армия бойците, воювали срещу Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещна с войници от 11-ти корпус на Корейската народна армия (т. нар. „Щурмов корпус“), който се е сражавал във войната срещу Украйна на страната на Русия. По време на инспекцията Ким нарече подразделението „образец“ за цялата армия на Северна Корея и заяви плановете си да трансформира войските на страната в „силна и героична армия, която винаги побеждава“, съобщава NKnews.

Според държавните медии Ким е прегледал бойните планове на корпуса, обсъдил е стратегията за развитие на силите за специални операции и е намекнал, че решение за реорганизация на армията може да бъде взето на следващото заседание на Централната военна комисия.

„Войниците от Щурмовия корпус перфектно изпълниха решението на партията, демонстрирайки национален героизъм и несравним боен дух“, заяви Ким Чен Ун.

Експертите предполагат, че Ким се стреми да използва бойния опит на подразделението, за да адаптира армията към съвременната война, по-специално чрез въвеждане на тактики за дронове и електронна война, които севернокорейските войници може би са научили от руските сили в Украйна.

Хонг Мин, старши анализатор в Корейския институт за национално обединение, отбеляза, че това включва частична реорганизация на редовните части, базирана на модела на щурмовия корпус.