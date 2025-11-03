НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайл

          Клуни: Грешка беше Камала Харис да се кандидатира

          0
          3
          СНИМКА: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Холивудската звезда Джордж Клуни заяви, че е било „грешка“ Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия срещу текущия президент на САЩ Доналд Тръмп на изборите през миналия ноември, съобщава BBC.

          „Мисля, че грешката с Камала беше в това, че тя трябваше да се състезава срещу собствените си резултати. Това беше изключително трудна задача. Честно казано, смятам, че беше грешка,“ заяви актьорът в интервю за CBS.

          - Реклама -

          Клуни обясни, че не съжалява за статията си от юли в New York Times, озаглавена „Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нов кандидат“, с която призова Байдън да се оттегли от надпреварата.

          В нея той пишеше, че 81-годишният президент е „спечелил много битки през живота си“, но „битката, която не може да спечели, е битката с времето“.

          Малко след публикацията, Байдън обяви, че се оттегля от президентската надпревара, проправяйки пътя за Харис – която впоследствие загуби от Тръмп.

          „Исках да има първични избори – реална битка между кандидатите. Демократите не го направиха, и така Камала пое тежестта на трудна кампания,“ добави Клуни.

          Коментарите на актьора предизвикаха остра реакция от Хънтър Байдън, син на бившия президент, който обвини Клуни, че преувеличава физическата слабост на баща му.

          „Какво общо имаш ти с каквото и да е? Защо трябва да те слушам?“ — избухна Хънтър Байдън в интервю за Channel 5 with Andrew Callaghan.

          Клуни, който е дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, твърди, че Байдън вече не е същият лидер, когото познавал преди години:

          „Той дори не беше Байдън от 2020 г. Той беше същият човек, когото всички видяхме по време на дебата,“ каза актьорът.

          Междувременно в интервю за BBC Камала Харис заяви, че не изключва възможността отново да се кандидатира за президент, добавяйки, че вярва, че „в Белия дом със сигурност ще има жена

          Холивудската звезда Джордж Клуни заяви, че е било „грешка“ Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия срещу текущия президент на САЩ Доналд Тръмп на изборите през миналия ноември, съобщава BBC.

          „Мисля, че грешката с Камала беше в това, че тя трябваше да се състезава срещу собствените си резултати. Това беше изключително трудна задача. Честно казано, смятам, че беше грешка,“ заяви актьорът в интервю за CBS.

          - Реклама -

          Клуни обясни, че не съжалява за статията си от юли в New York Times, озаглавена „Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нов кандидат“, с която призова Байдън да се оттегли от надпреварата.

          В нея той пишеше, че 81-годишният президент е „спечелил много битки през живота си“, но „битката, която не може да спечели, е битката с времето“.

          Малко след публикацията, Байдън обяви, че се оттегля от президентската надпревара, проправяйки пътя за Харис – която впоследствие загуби от Тръмп.

          „Исках да има първични избори – реална битка между кандидатите. Демократите не го направиха, и така Камала пое тежестта на трудна кампания,“ добави Клуни.

          Коментарите на актьора предизвикаха остра реакция от Хънтър Байдън, син на бившия президент, който обвини Клуни, че преувеличава физическата слабост на баща му.

          „Какво общо имаш ти с каквото и да е? Защо трябва да те слушам?“ — избухна Хънтър Байдън в интервю за Channel 5 with Andrew Callaghan.

          Клуни, който е дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, твърди, че Байдън вече не е същият лидер, когото познавал преди години:

          „Той дори не беше Байдън от 2020 г. Той беше същият човек, когото всички видяхме по време на дебата,“ каза актьорът.

          Междувременно в интервю за BBC Камала Харис заяви, че не изключва възможността отново да се кандидатира за президент, добавяйки, че вярва, че „в Белия дом със сигурност ще има жена

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

          Никола Павлов -
          По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите промени в Закона за Държавна агенция...
          Инциденти

          Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков

          Дамяна Караджова -
          Трагичен инцидент в Самоков – 60-годишен шофьор е починал, след като се блъснал с автомобила си в паркирани коли
          Политика

          Нов протест срещу приемането на еврото пред БНБ

          Никола Павлов -
          С възгласи „Не на еврото!“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред сградата на Българската народна банка (БНБ). Демонстрацията беше организирана във...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions