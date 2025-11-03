Клуни: Грешка беше Камала Харис да се кандидатира

Холивудската звезда Джордж Клуни заяви, че е било „грешка“ Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия срещу текущия президент на САЩ Доналд Тръмп на изборите през миналия ноември, съобщава BBC.

„Мисля, че грешката с Камала беше в това, че тя трябваше да се състезава срещу собствените си резултати. Това беше изключително трудна задача. Честно казано, смятам, че беше грешка,“ заяви актьорът в интервю за CBS. - Реклама -

Клуни обясни, че не съжалява за статията си от юли в New York Times, озаглавена „Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нов кандидат“, с която призова Байдън да се оттегли от надпреварата.

В нея той пишеше, че 81-годишният президент е „спечелил много битки през живота си“, но „битката, която не може да спечели, е битката с времето“.

Малко след публикацията, Байдън обяви, че се оттегля от президентската надпревара, проправяйки пътя за Харис – която впоследствие загуби от Тръмп.

„Исках да има първични избори – реална битка между кандидатите. Демократите не го направиха, и така Камала пое тежестта на трудна кампания,“ добави Клуни.

Коментарите на актьора предизвикаха остра реакция от Хънтър Байдън, син на бившия президент, който обвини Клуни, че преувеличава физическата слабост на баща му.

„Какво общо имаш ти с каквото и да е? Защо трябва да те слушам?“ — избухна Хънтър Байдън в интервю за Channel 5 with Andrew Callaghan.

Клуни, който е дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, твърди, че Байдън вече не е същият лидер, когото познавал преди години:

„Той дори не беше Байдън от 2020 г. Той беше същият човек, когото всички видяхме по време на дебата,“ каза актьорът.

Междувременно в интервю за BBC Камала Харис заяви, че не изключва възможността отново да се кандидатира за президент, добавяйки, че вярва, че „в Белия дом със сигурност ще има жена