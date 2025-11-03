НА ЖИВО
          Кметът Коцев в ареста – ОИК–Варна решава мандата

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          ОИК–Варна ще решава казуса с отпуска на арестувания кмет Благомир Коцев

          Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна е поискала официална справка от Община Варна и Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли тази година, съобщава БНР.

          Поводът е сигнал на гражданина Дамян Христов, в който се настоява да бъде изяснено дали отсъствието на кмета може да доведе до прекратяване на мандата му.

          „След като получим справката от общината и Общинския съвет, комисията ще заседава утре или в сряда и ще обсъди случая,“ уточни председателят на ОИК Велин Жеков.

          Припомняме, че Павел Попов, който временно изпълнява длъжността кмет на Варна, заяви, че ще остане на поста до 11 ноември, когато изтича отпускът на Благомир Коцев.

          ОИК–Варна ще решава казуса с отпуска на арестувания кмет Благомир Коцев

