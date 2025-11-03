Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Съгласно тези промени председателят на агенцията вече ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет, докато досега той се назначаваше с указ на президента.

Президентът Румен Радев наложи вето върху спорните текстове, но то беше преодоляно от парламентарното мнозинство.

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров, който е сред вносителите на жалбата, коментира за БТА, че законът нарушава принципа на разделение на властите и подкопава ролята на президентската институция като балансьор между тях.

„Този закон е противоконституционен и засяга самите основи на държавността“, подчерта Петров.

Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители — освен депутатите от „Възраждане“, към тях са се присъединили трима представители на „Продължаваме промяната“, 13 депутати от „Алианс за права и свободи“, както и представители на парламентарната група на „Величие“.