      понеделник, 03.11.25
          Kрай на телефоните в училище – старт от януари

          Забраната за използване на мобилни телефони в училищата ще влезе в сила през януари, след приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещение в село Търнава, община Бяла Слатина.

          „Очакваме новите разпоредби да бъдат гласувани и приложени още от началото на следващата година,“ заяви Вълчев.

          Министърът уточни, че още преди окончателното приемане на закона, около 800 училища в страната вече са въвели забраната по решение на своите ръководства.

          Посещението на Вълчев в Търнава бе по повод откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“, както и среща с учители от региона.

          Според него новата мярка ще помогне за повишаване на концентрацията на учениците, по-добра комуникация в клас и ограничаване на дигиталните разсейвания по време на учебните часове

