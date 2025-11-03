НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Леонид Кучма: Войната в Украйна със сигурност ще свърши, а Третата световна война едва ли някога ще започне

          0
          111
          Леонид Кучма
          Леонид Кучма
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Трета световна война може да бъде само ядрена и е малко вероятно някога да започне. Това мнение изрази бившият украински президент Леонид Кучма в интервю за BBC News Украина.

          - Реклама -

          На въпроса дали днес сме по-близо до края на войната или до започването на Трета световна война, той не се съгласи с начина, по който е формулиран въпросът.

          „Не съм съгласен с начина, по който е формулиран въпросът, защото той предполага избор: или нашата война свършва, или започва Трета световна война. Но тези неща не са пряко свързани. Освен това първото не изключва второто“, заяви той.

          Кучма предполага, че „затънала в Донбас, Москва ще реши да избере по-слаба цел и, след като сключи някакво споразумение, ще прехвърли силите си, например, в Балтийските страни“. Но тук, казва той, всичко ще зависи от това кое е по-силно: егото на американския президент Доналд Тръмп или некомпетентността на руския лидер Владимир Путин.

           „Но всичко това е теория. Затова ще отговоря, основавайки се на вяра и знания: като украинец вярвам в силата на нашата армия, а като ракетчик знам за силата на ядреното възпиране. Следователно нашата война определено ще приключи някой ден, но Третата световна война, която може да бъде само ядрена, едва ли някога ще започне“, заяви бившият президент на Украйна.

          Трета световна война може да бъде само ядрена и е малко вероятно някога да започне. Това мнение изрази бившият украински президент Леонид Кучма в интервю за BBC News Украина.

          - Реклама -

          На въпроса дали днес сме по-близо до края на войната или до започването на Трета световна война, той не се съгласи с начина, по който е формулиран въпросът.

          „Не съм съгласен с начина, по който е формулиран въпросът, защото той предполага избор: или нашата война свършва, или започва Трета световна война. Но тези неща не са пряко свързани. Освен това първото не изключва второто“, заяви той.

          Кучма предполага, че „затънала в Донбас, Москва ще реши да избере по-слаба цел и, след като сключи някакво споразумение, ще прехвърли силите си, например, в Балтийските страни“. Но тук, казва той, всичко ще зависи от това кое е по-силно: егото на американския президент Доналд Тръмп или некомпетентността на руския лидер Владимир Путин.

           „Но всичко това е теория. Затова ще отговоря, основавайки се на вяра и знания: като украинец вярвам в силата на нашата армия, а като ракетчик знам за силата на ядреното възпиране. Следователно нашата война определено ще приключи някой ден, но Третата световна война, която може да бъде само ядрена, едва ли някога ще започне“, заяви бившият президент на Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп: С Путин и Си Дзинпин не можеш да се шегуваш

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира отношението си към руския и китайския лидери Владимир Путин и Си Дзинпин. На въпроса с кого му е по-трудно...
          Война

          Обкръжените украински войски при Купянск се предават в руски плен

          Иван Христов -
          Обкръжените при град Купянск части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се предават в плен на руснаците, съобщават от Министерството на отбраната...
          Война

          Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти

          Иван Христов -
          САЩ имат „достатъчно ядрени оръжия, за да взривят света 150 пъти“, но няма да бъдат „единствената страна, която не тества“ ядрени оръжия. Това заяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions