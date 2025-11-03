Леонид Кучма: Войната в Украйна със сигурност ще свърши, а Третата световна война едва ли някога ще започне

Трета световна война може да бъде само ядрена и е малко вероятно някога да започне. Това мнение изрази бившият украински президент Леонид Кучма в интервю за BBC News Украина.

- Реклама -

На въпроса дали днес сме по-близо до края на войната или до започването на Трета световна война, той не се съгласи с начина, по който е формулиран въпросът.

„Не съм съгласен с начина, по който е формулиран въпросът, защото той предполага избор: или нашата война свършва, или започва Трета световна война. Но тези неща не са пряко свързани. Освен това първото не изключва второто“, заяви той.

Кучма предполага, че „затънала в Донбас, Москва ще реши да избере по-слаба цел и, след като сключи някакво споразумение, ще прехвърли силите си, например, в Балтийските страни“. Но тук, казва той, всичко ще зависи от това кое е по-силно: егото на американския президент Доналд Тръмп или некомпетентността на руския лидер Владимир Путин.

„Но всичко това е теория. Затова ще отговоря, основавайки се на вяра и знания: като украинец вярвам в силата на нашата армия, а като ракетчик знам за силата на ядреното възпиране. Следователно нашата война определено ще приключи някой ден, но Третата световна война, която може да бъде само ядрена, едва ли някога ще започне“, заяви бившият президент на Украйна.