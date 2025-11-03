НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Лиман попада в клещите на руската армия, градът може да повтори съдбата на Покровск

          0
          6
          Лиман
          Лиман
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Град Лиман скоро може да бъде сполетян от същата съдба като Покровск, пише „Военная Хроника“. Както отбелязват от Telegram канала, в покрайнините на града се водят боеве, а руските сили напредват и в Ямпол.

          - Реклама -

          Междувременно, според украински военни, гарнизонът на града вече е практически откъснат от основните логистични артерии – руските безпилотни самолети атакуват превозни средства по всички маршрути. Въпреки това, движението все още е възможно, макар и на минимално ниво. Превземането на Лиман би отворило директен път за Русия към Славянск.

          Град Лиман скоро може да бъде сполетян от същата съдба като Покровск, пише „Военная Хроника“. Както отбелязват от Telegram канала, в покрайнините на града се водят боеве, а руските сили напредват и в Ямпол.

          - Реклама -

          Междувременно, според украински военни, гарнизонът на града вече е практически откъснат от основните логистични артерии – руските безпилотни самолети атакуват превозни средства по всички маршрути. Въпреки това, движението все още е възможно, макар и на минимално ниво. Превземането на Лиман би отворило директен път за Русия към Славянск.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Верижна катастрофа в Бургас: автобус и няколко коли се удариха

          Дамяна Караджова -
          Верижна катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила е станала в понеделник в бургаския квартал „Меден рудник“.
          Политика

          EК към Скопие: време е за българите в Конституцията

          Пламена Ганева -
          Европейската комисия призовава Северна Македония да изпълни поетия ангажимент и да включи българите в Конституцията като част от народите, които не принадлежат към мнозинството....
          Други

          Двете шахматни федерации няма да се обединяват

          Никола Павлов -
          Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е международно призната от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС), официално отказа предложението за обединение, отправено от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions