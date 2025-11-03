Лиман попада в клещите на руската армия, градът може да повтори съдбата на Покровск

Град Лиман скоро може да бъде сполетян от същата съдба като Покровск, пише „Военная Хроника“. Както отбелязват от Telegram канала, в покрайнините на града се водят боеве, а руските сили напредват и в Ямпол.

Междувременно, според украински военни, гарнизонът на града вече е практически откъснат от основните логистични артерии – руските безпилотни самолети атакуват превозни средства по всички маршрути. Въпреки това, движението все още е възможно, макар и на минимално ниво. Превземането на Лиман би отворило директен път за Русия към Славянск.