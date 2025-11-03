НА ЖИВО
          Локомотив София задълбочи кризата в Берое

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Локомотив София прекъсна поредица от девет поредни мача за първенство без победа след успех над Берое с 3:1 като гост. Срещата бе част от 14-ия кръг на Първа лига.

          След нулево равенство на почивката, възпитаниците на Станислав Генчев вдигнаха оборотите и поведоха в 49-та минута след автогол на Факундо Костантини. Малко след това Патрик-Габриел Галчев покачи на 2:0. Йесид Валбуена върна надеждите на заралии в 77-та минута, но Октавио в добавеното време сложи точка на спора с трети гол за „железничарите“.

          Така Локомотив спечели за първи път в шампионата от 10-и август насам, когато отново в гостуване повали Ботев Пд с 1:0 на „Колежа“. Берое пък продължава с лошите резултати, като на свой ред няма успех в пет мача във всички турнири, включително и изненадващото отпадане за Купата на страната от Витоша след дузпи.

          Заралии са 11-и с 14 точки. С две повече на осмата позиция, макар и с мач повече, е отборът на Локо София. В следващия кръг Генчев и компания приемат Ботев Враца в „Надежда“, а Берое на Алехандро Сагерас има визита на Локомотив Пд.

