      понеделник, 03.11.25
          Малката потребителска кошница поскъпна с лев – вече струва 98 лева

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          С 1 лев по-скъпа е малката потребителска кошница тази седмица, показват данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Така стойността ѝ вече достига 98 лева, спрямо 97 лева преди седмица.

          Експертите обясняват ръста с нормални сезонни и пазарни процеси, а не със спекулации.

          „Последната седмица е характерна за сезона — не се забелязва нищо особено като пазарно движение. Потребителската кошница се е повишила с 1 лев — до стойност от 98 лева, при 97 лева за предходната седмица. Това е абсолютно характерно явление за сезона, в който се намираме. Имаме един пазар, който изцяло е зависим от пазарни фактори, от нормалния пазарен сблъсък между търсенето и предлагането. Не наблюдаваме никакво външно влияние или изкривяване на пазара от такъв характер, нито бързи темпове на растеж. Не бива да има паника”, заяви Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.

          По думите му, поскъпването е очаквано за есенно-зимния период, когато предлагането на свежи плодове и зеленчуци се променя.

          През изминалата седмица осезаемо са поскъпнали доматите, краставиците, морковите, тиквичките, гроздето и бананите.
          Доматите са се вдигнали с 24 ст., а краставиците – с 30 ст.
          От месните продукти свинското и пилешкото месо поскъпват с по 18 ст., брашното – с 2 ст., а олиото – с 1 ст.

          В същото време поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките, сиренето, кашкавалът, киселото и прясното мляко, както и захарта.
          Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица.

          Очакванията са през следващите седмици цените на зелето и ябълките да продължат да падат.

          „Няма изкривяване на пазара – имаме нормална конкурентна среда“, увери Иванов.

