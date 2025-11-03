Малката потребителска кошница поскъпна с лев – вече струва 98 лева

С 1 лев по-скъпа е малката потребителска кошница тази седмица, показват данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Така стойността ѝ вече достига 98 лева, спрямо 97 лева преди седмица.
Експертите обясняват ръста с нормални сезонни и пазарни процеси, а не със спекулации.
По думите му, поскъпването е очаквано за есенно-зимния период, когато предлагането на свежи плодове и зеленчуци се променя.
През изминалата седмица осезаемо са поскъпнали доматите, краставиците, морковите, тиквичките, гроздето и бананите. Доматите са се вдигнали с 24 ст., а краставиците – с 30 ст. От месните продукти свинското и пилешкото месо поскъпват с по 18 ст., брашното – с 2 ст., а олиото – с 1 ст.
В същото време поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките, сиренето, кашкавалът, киселото и прясното мляко, както и захарта. Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица.
Очакванията са през следващите седмици цените на зелето и ябълките да продължат да падат.
