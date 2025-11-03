Мъж преби жена на бул. „България“ след спор на пътя

НА ЖИВО
          СНИМКА: БГНЕС
          56-годишен мъж е задържан и обвинен за жестоко нападение над жена в София след спор на пътя, съобщиха от прокуратурата.

          Инцидентът е станал на 31 октомври около 14:30 ч. след лек пътен инцидент между двамата на бул. „България“. Вместо да изчака полицията, мъжът проявил агресия, ударил шамар на жената, която паднала на земята. В резултат на удара и падането тя е получила фрактура на черепа.

          „Нападението е извършено на публично място и по хулигански подбуди – с демонстративно неуважение към обществения ред и човешкото достойнство,“ уточняват от прокуратурата.

          Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 10 години затвор.

          Обвиняемият е задържан за 72 часа, а днес прокуратурата ще поиска постоянен арест.

          

          2 КОМЕНТАРА

          1. За всякакъв вид саморазправа трябва има сериозно наказание и обезщетение. Иначе оправия няма. Всеки си мисли че може да прави каквото си иска.

