Мъж преби жена на бул. „България“ след спор на пътя

56-годишен мъж е задържан и обвинен за жестоко нападение над жена в София след спор на пътя, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал на 31 октомври около 14:30 ч. след лек пътен инцидент между двамата на бул. „България“. Вместо да изчака полицията, мъжът проявил агресия, ударил шамар на жената, която паднала на земята. В резултат на удара и падането тя е получила фрактура на черепа.

„Нападението е извършено на публично място и по хулигански подбуди – с демонстративно неуважение към обществения ред и човешкото достойнство,“ уточняват от прокуратурата.



Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда до 10 години затвор.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, а днес прокуратурата ще поиска постоянен арест.