      понеделник, 03.11.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Първият бюджет на България в евро предвижда приходи в размер на 51.4 млрд. евро и разходи в размер на почти 55.1 млрд. евро. Това показват проектът на Бюджет 2026 г. , публикуван от Министерството на финансите.

          Дефицитът ще остане в рамките на 3% от БВП или 3 млрд. 649 млн. евро.

          Макроикономическата прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да се забави до 2.7% през 2026 г. В периода 2027-2028 г. растежът на БВП се очаква да бъде в рамките на 2.5-2.4%.  

          Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. – 3,5%. През 2027 г. се прогнозира тя да бъде 2.9%, а през 2028 г. – 2.5%

          Държавният дълг през 2026 г. ще достигне 31.3% от БВП или 37.6 млрд. евро. През 2027 г. той ще нарасне до 43.5 млрд. евро (34.2% от БВП) и до 49 млрд. евро (36.6% от БВП) през 2028 г.

          Данъкът върху дивидентите се увеличава от 5% на 10%. 

          Осигурителната политика за периода 2026-2028 г. предвижда:

          От 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 пр.п. и от 1 януари 2028 г. – с 1 пр.п.;

          Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

          Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2 352 евро, за 2027 г. на 2 505 евро и за 2028 г. на 2 659 евро. 

