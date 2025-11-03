Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро

Първият бюджет на България в евро предвижда приходи в размер на 51.4 млрд. евро и разходи в размер на почти 55.1 млрд. евро. Това показват проектът на Бюджет 2026 г. , публикуван от Министерството на финансите.

Дефицитът ще остане в рамките на 3% от БВП или 3 млрд. 649 млн. евро.

Макроикономическата прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да се забави до 2.7% през 2026 г. В периода 2027-2028 г. растежът на БВП се очаква да бъде в рамките на 2.5-2.4%.

Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. – 3,5%. През 2027 г. се прогнозира тя да бъде 2.9%, а през 2028 г. – 2.5%

Държавният дълг през 2026 г. ще достигне 31.3% от БВП или 37.6 млрд. евро. През 2027 г. той ще нарасне до 43.5 млрд. евро (34.2% от БВП) и до 49 млрд. евро (36.6% от БВП) през 2028 г.

Данъкът върху дивидентите се увеличава от 5% на 10%.

Осигурителната политика за периода 2026-2028 г. предвижда:

От 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 пр.п. и от 1 януари 2028 г. – с 1 пр.п.;

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2 352 евро, за 2027 г. на 2 505 евро и за 2028 г. на 2 659 евро.