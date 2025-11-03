Мистерия в Пирин: човек с издаден смъртен акт се появи след 17 години, отказва настаняване в социално заведение

История, достойна за филм, разтърси Пирин планина и социалните мрежи – мъж, изчезнал преди 17 години и обявен за починал преди 12, бе открит жив в планината. Въпреки това, той отказал да бъде настанен в социално заведение, съобщиха от прокуратурата в Благоевград.
Според институцията, са сезирани компетентните органи, които трябва да обявят решението за смъртта му за нищожно. Докато този документ не бъде официално издаден, държавата няма право да предприема действия спрямо него – нито да го задължи да приеме помощ, нито да започне процедура за издаване на нови лични документи.
Мъжът е бил адекватен, нормално облечен и е имал пари в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително транспорт, а в момента местонахождението му е неизвестно.
Той бил открит от служители на Национален парк „Пирин“, които при рутинен обход забелязали импровизиран подслон близо до река Демяница.
Баненски уточни, че палатката вероятно е била разпъната преди няколко дни.
По време на проверката мъжът се държал агресивно, обиждал служителите и дори налитал на бой, което наложило намесата на полицията.
