      понеделник, 03.11.25
          Мистерия в Пирин: човек с издаден смъртен акт се появи след 17 години, отказва настаняване в социално заведение

          Снимка: Facebook
          История, достойна за филм, разтърси Пирин планина и социалните мрежи – мъж, изчезнал преди 17 години и обявен за починал преди 12, бе открит жив в планината. Въпреки това, той отказал да бъде настанен в социално заведение, съобщиха от прокуратурата в Благоевград.

          Според институцията, са сезирани компетентните органи, които трябва да обявят решението за смъртта му за нищожно. Докато този документ не бъде официално издаден, държавата няма право да предприема действия спрямо него – нито да го задължи да приеме помощ, нито да започне процедура за издаване на нови лични документи.

          Мъжът е бил адекватен, нормално облечен и е имал пари в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително транспорт, а в момента местонахождението му е неизвестно.

          Той бил открит от служители на Национален парк „Пирин“, които при рутинен обход забелязали импровизиран подслон близо до река Демяница.

          „На 30 октомври служители от парковата охрана извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При проверката се установява, че лицето няма лична карта. Това налага задържането му, а по-късно става ясно, че за него има издаден смъртен акт“, разказа Росен Баненски, директор на НП „Пирин“.

          Баненски уточни, че палатката вероятно е била разпъната преди няколко дни.

          „Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там“, посочи той.

          По време на проверката мъжът се държал агресивно, обиждал служителите и дори налитал на бой, което наложило намесата на полицията.

          „Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки“, допълни Баненски.

