НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Мощен трус в Афганистан, най-малко 20 загинали

          0
          26
          Земетресение в Афганистан
          Земетресение в Афганистан
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Най-малко 20 души са загинали след земетресение в Северен Афганистан, съобщават местните власти, като се очаква броят на жертвите да нарасне с продължаването на спасителните операции. Стотици са ранени, съобщава BBC.

          - Реклама -

          Според Геоложката служба на САЩ, земетресението е с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер и дълбочина 28 км и е обозначено с оранжево ниво на тревога, което показва, че са вероятни „значителни жертви“.

          Земетресението е ударило близо до Мазари Шариф, един от най-големите градове в Афганистан, дом на около 500 000 души, в ранните часове на понеделник, около 01:00 местно време.

          Шарафат Заман Амар, говорител на здравното министерство на талибаните, заяви, че са загинали над 20 души и са ранени над 320.

          Провинциални служители по-рано заявиха пред BBC, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като спасителните усилия продължават.

          Хаджи Заид, говорител на талибаните в провинция Балх, написа по-рано в X, че „много хора са ранени“ в област Шолгара, южно от Мазар-е-Шариф.

           „Повечето от нараняванията са причинени от падане на хора от високи сгради“, написа той.

          Говорителят на талибаните в Балх публикува и видеоклип в X, който изглежда показва отломки, разпръснати по земята в Синята джамия, местна забележителност в Мазари Шариф.

          Смята се, че религиозният комплекс е дом на гробницата на първия шиитски имам – религиозен лидер, за когото се смята, че притежава божествено знание. Сега това е място, където поклонници се събират, за да се молят и да празнуват религиозни събития.

          Халид Задран, говорител на талибаните в полицията в Кабул, написа в X, че полицейските екипи „следят отблизо ситуацията“.

          Многобройни смъртни случаи са съобщени и в Саманган, планинска провинция близо до Мазари Шариф, според говорителя.

          Земетресението в понеделник идва след земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер, което удари планинския източен регион на Афганистан в края на август, убивайки повече от 1000 души.

          Това земетресение беше особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са били построени от кал и дървен материал. Жителите бяха хванати в капан, когато къщите им се срутиха по време на земетресението.

          Афганистан е много податлив на земетресения поради местоположението си върху… редица разломни линии, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.

          Най-малко 20 души са загинали след земетресение в Северен Афганистан, съобщават местните власти, като се очаква броят на жертвите да нарасне с продължаването на спасителните операции. Стотици са ранени, съобщава BBC.

          - Реклама -

          Според Геоложката служба на САЩ, земетресението е с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер и дълбочина 28 км и е обозначено с оранжево ниво на тревога, което показва, че са вероятни „значителни жертви“.

          Земетресението е ударило близо до Мазари Шариф, един от най-големите градове в Афганистан, дом на около 500 000 души, в ранните часове на понеделник, около 01:00 местно време.

          Шарафат Заман Амар, говорител на здравното министерство на талибаните, заяви, че са загинали над 20 души и са ранени над 320.

          Провинциални служители по-рано заявиха пред BBC, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като спасителните усилия продължават.

          Хаджи Заид, говорител на талибаните в провинция Балх, написа по-рано в X, че „много хора са ранени“ в област Шолгара, южно от Мазар-е-Шариф.

           „Повечето от нараняванията са причинени от падане на хора от високи сгради“, написа той.

          Говорителят на талибаните в Балх публикува и видеоклип в X, който изглежда показва отломки, разпръснати по земята в Синята джамия, местна забележителност в Мазари Шариф.

          Смята се, че религиозният комплекс е дом на гробницата на първия шиитски имам – религиозен лидер, за когото се смята, че притежава божествено знание. Сега това е място, където поклонници се събират, за да се молят и да празнуват религиозни събития.

          Халид Задран, говорител на талибаните в полицията в Кабул, написа в X, че полицейските екипи „следят отблизо ситуацията“.

          Многобройни смъртни случаи са съобщени и в Саманган, планинска провинция близо до Мазари Шариф, според говорителя.

          Земетресението в понеделник идва след земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер, което удари планинския източен регион на Афганистан в края на август, убивайки повече от 1000 души.

          Това земетресение беше особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са били построени от кал и дървен материал. Жителите бяха хванати в капан, когато къщите им се срутиха по време на земетресението.

          Афганистан е много податлив на земетресения поради местоположението си върху… редица разломни линии, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Ноември започна с магнитна буря

          Иван Христов -
          От края на октомври на Земята продължава магнитна буря. Ефектите ѝ бяха усетени в първите дни на ноември. Очаква се повишената геомагнитна активност да...
          Икономика

          Надзорният съвет на НОИ ще обсъди увеличаването на вноската за фонд „Пенсии“

          Владимир Висоцки -
          Управляващите не променят намерението си осигурителната вноска за Фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване да се увеличи с 2 проценти пункта от началото на...
          Общество

          Путин отвори фронта за истината: Чуждестранни журналисти ще бъдат допускани в обкръжените украински градове

          Айлин Петкова -
          Руското министерство на отбраната съобщи, че по лична заповед на президента Владимир Путин е взето решение за осигуряване на безпрепятствен достъп на чуждестранни журналисти...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions