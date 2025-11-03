Мощен трус в Афганистан, най-малко 20 загинали

Най-малко 20 души са загинали след земетресение в Северен Афганистан, съобщават местните власти, като се очаква броят на жертвите да нарасне с продължаването на спасителните операции. Стотици са ранени, съобщава BBC.

Според Геоложката служба на САЩ, земетресението е с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер и дълбочина 28 км и е обозначено с оранжево ниво на тревога, което показва, че са вероятни „значителни жертви“.

Земетресението е ударило близо до Мазари Шариф, един от най-големите градове в Афганистан, дом на около 500 000 души, в ранните часове на понеделник, около 01:00 местно време.

Шарафат Заман Амар, говорител на здравното министерство на талибаните, заяви, че са загинали над 20 души и са ранени над 320.

Провинциални служители по-рано заявиха пред BBC, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като спасителните усилия продължават.

Хаджи Заид, говорител на талибаните в провинция Балх, написа по-рано в X, че „много хора са ранени“ в област Шолгара, южно от Мазар-е-Шариф.

„Повечето от нараняванията са причинени от падане на хора от високи сгради“, написа той.

Говорителят на талибаните в Балх публикува и видеоклип в X, който изглежда показва отломки, разпръснати по земята в Синята джамия, местна забележителност в Мазари Шариф.

Смята се, че религиозният комплекс е дом на гробницата на първия шиитски имам – религиозен лидер, за когото се смята, че притежава божествено знание. Сега това е място, където поклонници се събират, за да се молят и да празнуват религиозни събития.

Халид Задран, говорител на талибаните в полицията в Кабул, написа в X, че полицейските екипи „следят отблизо ситуацията“.

Многобройни смъртни случаи са съобщени и в Саманган, планинска провинция близо до Мазари Шариф, според говорителя.

Земетресението в понеделник идва след земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер, което удари планинския източен регион на Афганистан в края на август, убивайки повече от 1000 души.

Това земетресение беше особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са били построени от кал и дървен материал. Жителите бяха хванати в капан, когато къщите им се срутиха по време на земетресението.

Афганистан е много податлив на земетресения поради местоположението си върху… редица разломни линии, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.