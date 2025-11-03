Може ли Хари Кейн да отиде в Барселона идното лято?

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн може да предприеме любопитен ход в кариерата си, като премине в испанския колос Барселона, съобщава Sport.

- Реклама -

Според каталунското издание 32-годишният футболист има откупна клауза от 65 млн. евро, която влиза в сила следващото лято. Тогава той може да преподпише с Байерн или да заиграе, подобно на бившия стрелец на мюнхенци Роберт Левандовски, в Барса.

Капитанът на Англия Кейн е втори по голове в историята на Висшата лига с 213 попадения. Той премина в Байерн от Тотнъм, а от началото на сезона е в блестяща форма – 22 гола в 15 мача във всички турнири.

Утре вечер Кейн и Байерн ще търсят 16-а поредна победа от началото на сезона при гостуването на Пари Сен Жермен в основната фаза на Шампионска лига. |