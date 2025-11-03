Ноември започна с магнитна буря

От края на октомври на Земята продължава магнитна буря. Ефектите ѝ бяха усетени в първите дни на ноември. Очаква се повишената геомагнитна активност да продължи в понеделник и през следващите дни.

Според NOAA, KP индексът, който измерва силата на магнитна буря, ще се колебае между 3 и 5 през следващите дни, като забележимо отслабване на геомагнитната активност се очаква едва след 11 ноември.

Имайте предвид, че KP индекс от 5 или по-висок показва началото на магнитна буря.

Meteoagent също така прогнозира, че магнитната буря може да продължи през следващите дни. На сутринта на 3 ноември KP индексът вече се беше повишил до 4.