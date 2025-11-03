НОИ препроверява бюджета: първата план-сметка в евро

Броени дни преди внасянето на първия бюджет в евро, управляващите направиха промени в ключови параметри на финансовата рамка за 2026 година. След корекциите, Надзорният съвет на НОИ ще трябва повторно да разгледа преизчисленията, изготвени от партиите в управлението.
Според последните сметки, минималната работна заплата се увеличава от 605 на 620 евро, което е сигнал за поетапно догонване на средноевропейските доходи. Промяна има и в обезщетението за майчинство през втората година – то ще се повиши на 460 евро месечно за майките, които решат да останат у дома и след първата година.
Властта уверява, че по-високите социални плащания няма да доведат до ръст на данъците.
Така бюджетът за 2026 г. се очертава като баланс между социални ангажименти и фискална стабилност, поставяйки началото на нов етап в икономическата история на страната – въвеждането на еврото.
