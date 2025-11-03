НОИ препроверява бюджета: първата план-сметка в евро

Броени дни преди внасянето на първия бюджет в евро, управляващите направиха промени в ключови параметри на финансовата рамка за 2026 година. След корекциите, Надзорният съвет на НОИ ще трябва повторно да разгледа преизчисленията, изготвени от партиите в управлението.

„След актуализацията някои от социалните плащания ще се повишат, без това да натоварва допълнително бюджета," уверяват от правителството.

Според последните сметки, минималната работна заплата се увеличава от 605 на 620 евро, което е сигнал за поетапно догонване на средноевропейските доходи. Промяна има и в обезщетението за майчинство през втората година – то ще се повиши на 460 евро месечно за майките, които решат да останат у дома и след първата година.

Властта уверява, че по-високите социални плащания няма да доведат до ръст на данъците.

„Ще има увеличение на осигурителните вноски за пенсии, но няма промяна в останалите данъци или здравните вноски,“ уточниха от управляващото мнозинство.

Така бюджетът за 2026 г. се очертава като баланс между социални ангажименти и фискална стабилност, поставяйки началото на нов етап в икономическата история на страната – въвеждането на еврото.