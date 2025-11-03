Нов протест срещу приемането на еврото пред БНБ

С възгласи „Не на еврото!“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред сградата на Българската народна банка (БНБ). Демонстрацията беше организирана във връзка с планираната визита на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в България.
По думите му партията разполага с информация за маршрута и ангажиментите на Лагард и на еврокомисаря Валдис Домбровскис, който също е в България за срещи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната.
Той добави, че дори страната да бъде „вкарана насила“ в еврозоната, това ще има сериозни последици.
Протестиращите внесоха писмо с исканията си до управителя на БНБ Димитър Радев, което да бъде предадено лично на Кристин Лагард.
По време на демонстрацията двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз, върху който имало изрисувани свастики. Полицията реагира незабавно и предотврати инцидента. По-късно участници в протеста нарязаха флага, след като не успяха да го подпалят.
