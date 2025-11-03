НА ЖИВО
          Нов протест срещу приемането на еврото пред БНБ

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          С възгласи „Не на еврото!“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред сградата на Българската народна банка (БНБ). Демонстрацията беше организирана във връзка с планираната визита на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в България.

          „По план тя трябваше в 10:30 ч. да бъде в БНБ, но доколкото разбираме, все още не е дошла. Може би заради този протест днес нейната програма ще претърпи изменение“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          По думите му партията разполага с информация за маршрута и ангажиментите на Лагард и на еврокомисаря Валдис Домбровскис, който също е в България за срещи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната.

          „Ще се постараем тези хора да разберат две неща: първо, че не са добре дошли в нашата страна, и второ — че България не иска еврото“, каза Костадинов.

          ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО) ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО)

          Той добави, че дори страната да бъде „вкарана насила“ в еврозоната, това ще има сериозни последици.

          „Еврозоната ще бъде срутена, България ще възвърне своята финансова независимост, а хората, които в момента ни вкарват незаконно с манипулирани и фалшифицирани данни, ще понесат наказателна отговорност“, заяви още лидерът на „Възраждане“.

          Протестиращите внесоха писмо с исканията си до управителя на БНБ Димитър Радев, което да бъде предадено лично на Кристин Лагард.

          По време на демонстрацията двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз, върху който имало изрисувани свастики. Полицията реагира незабавно и предотврати инцидента. По-късно участници в протеста нарязаха флага, след като не успяха да го подпалят.

          „Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната (ВИДЕО) „Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната (ВИДЕО)

