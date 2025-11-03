Обкръжените при град Купянск части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се предават в плен на руснаците, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от ТАСС.

- Реклама -

„Украинските военнослужещи продължават да се предават на подразделенията от групировка войски „Запад“, участващи в операцията по унищожаване на обкръжените части на ВСУ край Купянск в Харковска област“, ​​се казва в изявлението.

Един от пленените войници, Роман Крутко, войник от 14-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, казва, че той и неговите събратя са решили да се предадат, тъй като това е единственият им шанс за оцеляване в отчаяната ситуация, в която са се оказали.

Според Крутко, мисията му в Купянск е била да задържи една от къщите.

„Но как мога да я задържа, ако дори не знам как да стрелям <…> Не съм войник и нямам обучение“, заявява той.

Боецът описва тежкото състояние на украинските войници и липсата на адекватни провизии.

„Нямаше останали провизии… Всички мостове през реката вече бяха под ваш контрол. Не бяхме яли както трябва от няколко дни и не бяхме спали, тъй като вашите войници вече бяха из целия град… Радиостанциите ни изчезнаха, боеприпасите и провизиите ни свършиха. И тогава решихме да се предадем“, казва плененият украински войник.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е превзела моста през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението се осуетяват и руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

Купянск е един от ключовите градове за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Самата река служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност на руснаците за преминаване на Оскол и напредване по-на запад в Харковска област.