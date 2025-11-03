НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Обкръжените украински войски при Купянск се предават в руски плен

          0
          41
          Украински пленници
          Украински пленници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Обкръжените при град Купянск части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се предават в плен на руснаците, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от ТАСС.

          - Реклама -

          „Украинските военнослужещи продължават да се предават на подразделенията от групировка войски „Запад“, участващи в операцията по унищожаване на обкръжените части на ВСУ край Купянск в Харковска област“, ​​се казва в изявлението.

          Един от пленените войници, Роман Крутко, войник от 14-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, казва, че той и неговите събратя са решили да се предадат, тъй като това е единственият им шанс за оцеляване в отчаяната ситуация, в която са се оказали.

          Според Крутко, мисията му в Купянск е била да задържи една от къщите.
          „Но как мога да я задържа, ако дори не знам как да стрелям <…> Не съм войник и нямам обучение“, заявява той.
          Боецът описва тежкото състояние на украинските войници и липсата на адекватни провизии.
          „Нямаше останали провизии… Всички мостове през реката вече бяха под ваш контрол. Не бяхме яли както трябва от няколко дни и не бяхме спали, тъй като вашите войници вече бяха из целия град… Радиостанциите ни изчезнаха, боеприпасите и провизиите ни свършиха. И тогава решихме да се предадем“, казва плененият украински войник.

          На 26 октомври началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е превзела моста през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението се осуетяват и руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

          Купянск е един от ключовите градове за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Самата река служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност на руснаците за преминаване на Оскол и напредване по-на запад в Харковска област.

          Обкръжените при град Купянск части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се предават в плен на руснаците, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от ТАСС.

          - Реклама -

          „Украинските военнослужещи продължават да се предават на подразделенията от групировка войски „Запад“, участващи в операцията по унищожаване на обкръжените части на ВСУ край Купянск в Харковска област“, ​​се казва в изявлението.

          Един от пленените войници, Роман Крутко, войник от 14-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, казва, че той и неговите събратя са решили да се предадат, тъй като това е единственият им шанс за оцеляване в отчаяната ситуация, в която са се оказали.

          Според Крутко, мисията му в Купянск е била да задържи една от къщите.
          „Но как мога да я задържа, ако дори не знам как да стрелям <…> Не съм войник и нямам обучение“, заявява той.
          Боецът описва тежкото състояние на украинските войници и липсата на адекватни провизии.
          „Нямаше останали провизии… Всички мостове през реката вече бяха под ваш контрол. Не бяхме яли както трябва от няколко дни и не бяхме спали, тъй като вашите войници вече бяха из целия град… Радиостанциите ни изчезнаха, боеприпасите и провизиите ни свършиха. И тогава решихме да се предадем“, казва плененият украински войник.

          На 26 октомври началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е превзела моста през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението се осуетяват и руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

          Купянск е един от ключовите градове за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Самата река служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност на руснаците за преминаване на Оскол и напредване по-на запад в Харковска област.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Леонид Кучма: Войната в Украйна със сигурност ще свърши, а Третата световна война едва ли някога ще започне

          Иван Христов -
          Трета световна война може да бъде само ядрена и е малко вероятно някога да започне. Това мнение изрази бившият украински президент Леонид Кучма в...
          Война

          Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти

          Иван Христов -
          САЩ имат „достатъчно ядрени оръжия, за да взривят света 150 пъти“, но няма да бъдат „единствената страна, която не тества“ ядрени оръжия. Това заяви...
          Политика

          Сирийският президент ще посети Вашингтон за разговори относно санкциите, борбата с тероризма и възстановяването на Сирия

          Телевизия Евроком -
          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions