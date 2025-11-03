Оклахома няма спиране и продължава с наказателната си акция в НБА

Оклахома Сити Тъндър постигна седма поредна победа, повтаряйки старта от шампионския си сезон, печелейки категорично срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 137:106 у дома в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

„Гръмотевиците“ останаха единствени без поражение от началото на сезона срещу закотвения на дъното тим на „пеликаните“, който започна с шест последователни загуби.

Над всички за победителите бе Шей Гилджъс-Александър с 30 точки и 7 асистенции. Още седем баскетболисти на Тъндър завършиха с двуцифрен точков актив, като много силно се представи центърът Айзея Хартенщайн, който се размина с трипъл-дабъл – 14 точки, 14 борби и 8 асистенции. 15 реализира Арън Уигинс, по 13 отбелязаха Кейсън Уолъс и Айзея Джо, а 12, 11 и 10 пункта съответно вкараха Джейлин Уилямс, Брандън Карлсън и Аджай Мичъл.

За Пеликанс Зайън Уилямсън приключи с 20 точки, а 19 добави Трей Мърфи III, но това се оказа недостатъчно за тима от щата Луизиана.

В следващите си мачове Ню Орлиънс посреща Шарлът Хорнетс, а Оклахома е гост на Ел Ей Клипърс.

Останалите резултати:

Бруклин Нетс – Филаделфия 76-ърс 105:129

Шарлът Хорнетс – Юта Джаз 126:103

Кливланд Кавалиърс – Атланта Хоукс 117:109

Торонто Раптърс – Мемфис Гризлис 117:104

Ню Йорк Никс – Чикаго Булс 128:116

Финикс Сънс – Сан Антонио Спърс 130:118

ЛА Лейкърс – Маями Хийт 130:120