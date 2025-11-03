НА ЖИВО
          Оклахома няма спиране и продължава с наказателната си акция в НБА

          Успехи постигнаха още ЛА Лейкърс, Филаделфия, Шарлът, Кливланд, Торонто, Ню Йорк и Финикс

          Снимка: www.facebook.com/okcthunder
          Оклахома Сити Тъндър постигна седма поредна победа, повтаряйки старта от шампионския си сезон, печелейки категорично срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 137:106 у дома в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

          „Гръмотевиците“ останаха единствени без поражение от началото на сезона срещу закотвения на дъното тим на „пеликаните“, който започна с шест последователни загуби.

          Над всички за победителите бе Шей Гилджъс-Александър с 30 точки и 7 асистенции. Още седем баскетболисти на Тъндър завършиха с двуцифрен точков актив, като много силно се представи центърът Айзея Хартенщайн, който се размина с трипъл-дабъл – 14 точки, 14 борби и 8 асистенции. 15 реализира Арън Уигинс, по 13 отбелязаха Кейсън Уолъс и Айзея Джо, а 12, 11 и 10 пункта съответно вкараха Джейлин Уилямс, Брандън Карлсън и Аджай Мичъл.

          За Пеликанс Зайън Уилямсън приключи с 20 точки, а 19 добави Трей Мърфи III, но това се оказа недостатъчно за тима от щата Луизиана.

          В следващите си мачове Ню Орлиънс посреща Шарлът Хорнетс, а Оклахома е гост на Ел Ей Клипърс.

          Останалите резултати:

          Бруклин Нетс – Филаделфия 76-ърс 105:129

          Шарлът Хорнетс – Юта Джаз 126:103

          Кливланд Кавалиърс – Атланта Хоукс 117:109

          Торонто Раптърс – Мемфис Гризлис 117:104

          Ню Йорк Никс – Чикаго Булс 128:116

          Финикс Сънс – Сан Антонио Спърс 130:118

          ЛА Лейкърс – Маями Хийт 130:120

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Джесика Пегула стартира по-възможно най-добрия начин финалите на WTA

          Николай Минчев -
          Джесика Пегула надви Коко Гоф с 6-3, 6-7 (4), 6-2 в мач от груповата фаза на Финалите на WTA. Пегула спечели изцяло американския сблъсък за...
          Волейбол

          Алекс Николов с трети успех от четири мача в Италия

          Николай Минчев -
          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха трети успех за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          В неделния ден се изиграха редица интересни мачове от топ-европейските футболни първенства. В Англия Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1, със същия резултат в...

