Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София

В понеделник, от 8:00 до 18:00 ч., ще бъде въведено ограничение на движението в посока София по активната лента между 87-ия и 88-ия километър на автомагистрала „Тракия“. Трафикът в участъка ще се пренасочва в изпреварващата лента, напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Паралелно с това, в района между 101-ви и 102-ри километър, в област Пазарджик, ще се извършва подмяна на ограничителни системи в средната разделителна ивица. По време на ремонтните дейности поетапно ще се затварят изпреварващите ленти в двете посоки – Бургас и София, а движението ще се осъществява в свободните ленти.