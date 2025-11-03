Пияният, помел 6 коли в София, е бил шеф в „Автомагистрали“

Мъжът, който предизвика тежкия инцидент в центъра на София, като помете шест паркирани автомобила, е инж. Филип Маркулиев – бивш член на Съвета на директорите на държавната компания „Автомагистрали“, потвърдиха източници на bTV.

Компанията е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Според Маркулиев, той е управлявал автомобила си „с не повече от 50 км/ч“, но кадри от инцидента показват, че мощният автомобил се врязва с висока скорост в редица паркирани коли.

Проверка е установила, че водачът има множество нарушения – през 2018 г. книжката му е била отнета, а срещу него са издадени 14 фиша за превишена скорост.

Очевидци твърдят, че 42-годишният шофьор за малко не е ударил и движещ се автомобил, а дрегерът е отчел 1,7 промила алкохол в кръвта му.

От СДВР потвърдиха за bTV, че виновникът е задържан, след като пробата му за алкохол се оказала положителна.

Кой е Филип Маркулиев?

Филип Маркулиев е назначен в Съвета на директорите на „Автомагистрали“ по време на служебния кабинет на Стефан Янев, но два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е отстранен.

Той е бил директор на голяма пътностроителна фирма, а в момента управлява собствено дружество, занимаващо се със строителство и проектиране на сгради.

Маркулиев е бил спряган и за поста директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), но до назначение така и не се е стигнало.