Почина директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщи за внезапната кончина на д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

„Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България. Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше,“ посочват от министерството. - Реклама -

От ведомството подчертават, че неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които са имали привилегията да работят с него. Министерството изразява съболезнования към семейството, близките и колегите на д-р Патарински.

Роден през 1978 година, д-р Светлозар Патарински е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет в София. Притежава дългогодишен професионален опит в сферата на качеството, безопасността и контрола на храните, натрупан в големи частни компании.

Кариерата му започва в производството на месни продукти в „Соларис-АС“, където ръководи екипа по внедряване на системата за безопасност на храните HACCP (Анализ на риска и контрол на критичните точки). В следващите години заема ръководни позиции като мениджър по качеството и безопасността на храните в различни фирми.

Патарински притежава редица международни квалификации и сертификати, сред които вътрешен одитор по IFS (версии 5, 6 и 7), както и външен одитор по HACCP и ISO 22000.