      понеделник, 03.11.25
          Начало България Крими

          Полицията в Ловеч хвана избягалите затворници

          Полицията в Ловеч задържа и втория избягал затворник от Затворническото общежитие „Полигона“. Той е бил арестуван около 1:45 ч. тази нощ на улица в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

          „След проведени интензивни издирвателни мероприятия лицето е локализирано и върнато обратно в затвора“, уточниха от полицията.

          Инцидентът стана вчера около 18:00 ч., когато беше подаден сигнал, че двама 21-годишни лишени от свобода са избягали от общежитието „Полигона“, където изтърпяват по-леки присъди при облекчен режим.

          Около час след бягството единият от затворниците беше задържан в рамките на града, недалеч от самото общежитие.

          След продължилото цяла нощ издирване вторият беглец също е върнат зад решетките.

          Подробности за успешната операция на полицията ще бъдат представени от началника на Районното управление – Ловеч днес, 3 ноември, от 14:00 ч. в района на Митническо бюро – Ловеч.

