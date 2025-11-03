Полицията в Ловеч хвана избягалите затворници

Полицията в Ловеч задържа и втория избягал затворник от Затворническото общежитие „Полигона“. Той е бил арестуван около 1:45 ч. тази нощ на улица в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

„След проведени интензивни издирвателни мероприятия лицето е локализирано и върнато обратно в затвора", уточниха от полицията.

Инцидентът стана вчера около 18:00 ч., когато беше подаден сигнал, че двама 21-годишни лишени от свобода са избягали от общежитието „Полигона“, където изтърпяват по-леки присъди при облекчен режим.

Около час след бягството единият от затворниците беше задържан в рамките на града, недалеч от самото общежитие.

След продължилото цяла нощ издирване вторият беглец също е върнат зад решетките.

Подробности за успешната операция на полицията ще бъдат представени от началника на Районното управление – Ловеч днес, 3 ноември, от 14:00 ч. в района на Митническо бюро – Ловеч.