Полицията задържа мъж с над 3 промила алкохол в кръвта

Полицията задържа шофьор в село Гара Елин Пелин, след като дрегерът отчел 3.06 промила алкохол в издишания въздух. Инцидентът е станал около 19:00 ч. на 1 ноември, съобщиха от МВР.

- Реклама -

Автопатрул спрял за проверка лек автомобил, управляван от местен жител, който веднага направил впечатление с неуверено поведение зад волана. При тестването се оказало, че водачът е с висока концентрация на алкохол – над три пъти над границата, определена от закона за тежко нарушение.

„Уредът отчел 3.06 промила алкохол“, уточняват от полицията.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е започнато разследване, предаде DarikNews.