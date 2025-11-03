НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Полицията задържа мъж с над 3 промила алкохол в кръвта

          Полицията задържа шофьор в село Гара Елин Пелин, след като дрегерът отчел 3.06 промила алкохол в издишания въздух. Инцидентът е станал около 19:00 ч. на 1 ноември, съобщиха от МВР.

          Автопатрул спрял за проверка лек автомобил, управляван от местен жител, който веднага направил впечатление с неуверено поведение зад волана. При тестването се оказало, че водачът е с висока концентрация на алкохол – над три пъти над границата, определена от закона за тежко нарушение.

          „Уредът отчел 3.06 промила алкохол“, уточняват от полицията.

          Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е започнато разследване, предаде DarikNews.

