      понеделник, 03.11.25
          Пребиха селски кмет заради акт за незаконно изхвърлени строителни отпадъци

          Кметът на павликенското село Дъскот – Николай Митев, е бил пребит в кметството от мъж, на когото по-рано същия ден е съставил акт за незаконно изхвърляне на строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.

          Как се е стигнало до инцидента

          По обяд днес кметът Митев е извършвал проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на боклуци край депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото. На място той е заварил бус с работници, които незаконно разтоварвали стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци.

          Въпреки че община Павликени разполага с официално депо за строителни отпадъци, там се дължат такси, което често кара някои нарушители да изхвърлят отпадъците си незаконно, обясняват от местната власт.

          След като е съставил акт на собственика на буса, между двамата е възникнал остър конфликт. Малко по-късно нарушителят се е явил в кметството, за да „потърси обяснение“, но ситуацията е ескалирала до саморазправа. Кметът е бил ударен и пострадал при побоя.

          Реакции и последствия

          Кметът на община Павликени Емануил Манолов коментира случая, като уточни, че подобни нарушения зачестяват:

          „Явно се купуват стари къщи, изпразват се и започва възстановяване с цел продажба, но отпадъците се изхвърлят нерегламентирано“, заяви Манолов.

          По време на инцидента полицейски служител е бил свидетел на нападението, а пострадалият кмет Николай Митев е освидетелстван от съдебен лекар във Велико Търново.

          Според общинската наредба в Павликени, за незаконно изхвърляне на отпадъци се предвиждат глоби от 150 до 500 лева, като срещу нападателя ще бъдат предприети и допълнителни правни действия заради нанесения побой над длъжностно лице.

