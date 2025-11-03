„Райнметал“ ще изгради фабрика за барут и в Румъния

Германският оръжеен гигант Rheinmetall („Райнметал“) и румънската държавна компания Romarm подписаха договор за строителство на фабрика за барут в град Виктория, в централната част на Румъния.

Споразумението напомня договора между България и „Райнметал“, подписан в края на октомври за изграждането на завод за барут, артилерийски снаряди и модулни зарядни системи в партньорство с ВМЗ – Сопот.

Новото съвместно предприятие между „Райнметал“ и Pirochim Victoria, дъщерно дружество на Romarm, предвижда инвестиция от над 500 милиона евро, като германската компания ще притежава 51% дял. Производството се очаква да започне през 2028 г., съобщи AFP.

„Искаме да укрепим присъствието си на източния фланг на НАТО и да установим стратегически важно производство на барут в региона,“ заявиха от „Райнметал“.



Планираният капацитет е около 300 000 модулни заряда годишно, изискващи 750 тона барут, плюс още 200 тона за покриване на местното търсене в Румъния. Очаква се заводът да създаде близо 700 работни места.

С новата инвестиция концернът се доближава до целта си да достигне годишен производствен капацитет от 20 000 тона барут до 2030 г., посочи Армин Папергер, председател на управителния съвет на компанията.

На 28 октомври „Райнметал“ обяви и изграждането на завод в България на стойност 1 милиард евро, който трябва да заработи до 14 месеца.

Акциите на компанията на Франкфуртската борса поскъпнаха с 3%, след като беше потвърдена и румънската инвестиция.

Компанията се възползва от вълната на превъоръжаване в Европа след руската инвазия в Украйна през 2022 г., която принуди редица държави, включително Германия, да увеличат драстично военните си разходи.