Русия получи шеста за годината партия изтребители Су-35С

Руската Обединена самолетостроителна корпорация (ОАК) произведе и достави нови изтребители Су-35С на руското Министерство на отбраната като част от държавна отбранителна поръчка. Корпорацията обяви това в своя Telegram канал.

- Реклама -

Точният брой изтребители в новата партида не е разкрит. Видеозаписи, публикувани от руснаците, показват поне два самолета.

Според руски наблюдатели това е шестата партия Су-35С, доставена на руската армия тази година. Общо, включително предишните договори, руските Въздушно-космически сили са получили приблизително 135 серийни изтребителя Су-35С от 2012 г. до края на 2024 г.

Су-35С е многоцелеви изтребител, който самите руснаци класифицират като самолет от поколение 4++. Той е разработен на базата на съветския Су-27. Су-35 е оборудван с два турбореактивни двигателя АЛ-41Ф1С и радар Н035 Ирбис.

Бойното натоварване на самолета е 8000 кг. Освен всичко друго, Су-35С може да изстрелва ракета „въздух-въздух“ Р-37М, чийто обхват е приблизително 200 км.