      понеделник, 03.11.25
          Руска брегова охрана развя флага на ЧВК „Вагнер“ на река Нарва

          Брегова охрана с флага на Вагнер
          Брегова охрана с флага на Вагнер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската брегова охрана е пуснала граничен патрулен катер с флага на частната военна компания (ЧВК) „Вагнер“ по река Нарва, по руслото на която преминава държавната граница между Русия и Естония, съобщава Министерството на външните работи на балтийската страна, цитирана от УНИАН.

          „Вагнер отново ли тръгва към Москва или този път започва от Санкт Петербург? Трудно е да се каже. От наша страна изглежда, че вече са анексирали руски граничари. (…) Това зрелище потвърждава факта, че „желязната“ система на Русия се пропуква поради агресивната им война и постоянния натиск от Запада“, заявиха естонските дипломати в изявление.

