      понеделник, 03.11.25
          Война

          Руски МиГ-31 пуснаха „Кинжали“ по летището на ВСУ Озерное

          МиГ-31
          МиГ-31
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 3 ноември руски МиГ-31 атакуваха летището Озерное в Житомирска област с хиперзвукови ракети.

          Руската армия нанесе комбиниран удар срещу цели в Украйна в нощта на 3 ноември, пише „Российская газета“. В операцията са използвани не само ракети и авиобомби, но и щурмови дронове.

          Според източник, балистичните ракети „Искандер“ са достигнали едновременно в три области – Днепропетровска, Запорожка и Ровненска – докато дронове „Геран“ са поразили цели в Конотоп, Николаев и Нижин.

          Планиращите бомби са достигнали село Чутово в източна Полтавска област, изминавайки разстояние над 75 километра, според Telegram канала „Повернитие на войне“. Това демонстрира далечния обсег и точността на използваните оръжия.

          Изстрелването на три хиперзвукови ракети „Кинжал“ от самолет МиГ-31И срещу летище Озерное в Житомирска област, където се намира една от най-важните авиобази на украинските въоръжени сили, предизвика най-голямо вълнение.

