Руснаците нанесоха групов удар с „Кинжали“ по обекти от ВПК на Украйна

В нощта срещу понеделник руските военни са нанесли удари, включително с хиперзвукови ракети „Кинжал“, по обекти от военно-промишления комплекс, украински газови и енергийни съоръжения, поддържащи военни операции, и обекти на украинските въоръжени сили. Всички цели са поразени, съобщава руското Министерство на отбраната, цитирано от РИА Новости.

„В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха удар тази нощ, използвайки високоточни оръжия с голям обсег, наземно и въздушно базиране, включително хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, както и ударни дронове, по предприятия от ВПК, украински газови и енергийни съоръжения, поддържащи техните операции, инфраструктура на военно летище и ремонтен център за оръжие и военна техника на украинските въоръжени сили. Целите на удара бяха постигнати и всички определени цели бяха поразени“, се казва в изявлението на министерството.