НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците с нов срок за превземане на Донбас: февруари 2026 година

          0
          33
          Донбас
          Донбас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Донецка област ще продължи да бъде епицентър на бойните действия през цялата предстояща зима. Руските войски имат нов краен срок за превземане на целия регион – до края на февруари 2026 г., пише РБК-Украйна.

          - Реклама -

          Най-голямата заплаха сега е над Покровск, където руската армия продължава офанзивата си, и Мирноград. И двата града са разположени в така наречения „джоб“. Логистиката е затруднена от продължаващите удари с дронове по пътищата за снабдяване.

          „Изключително трудно е да се предвиди докъде ще стигне това. Все още не сме стигнали до точката, в която ситуацията е непоправима. Въпреки това сме близо. Съдбата на Покровск ще бъде решена през следващите седмици. И ако загубим Покровск, тогава ще бъдем принудени да загубим Мирноград практически без бой“, заявява източникът.

          В резултат на загубата на тези градове проблемът ще се разшири в северната част на региона, според източника. По-конкретно, това се отнася до нарастващия натиск върху Северск, Константиновка и Лиман за напредване в агломерацията Краматорск-Константиновка. Медийни съобщения също така сочат, че се очакват нови опити за пробив близо до Купянск.

          Русия иска да постигне осезаеми резултати до пролетта на 2026 г.

          Донецка област ще продължи да бъде епицентър на бойните действия през цялата предстояща зима. Руските войски имат нов краен срок за превземане на целия регион – до края на февруари 2026 г., пише РБК-Украйна.

          - Реклама -

          Най-голямата заплаха сега е над Покровск, където руската армия продължава офанзивата си, и Мирноград. И двата града са разположени в така наречения „джоб“. Логистиката е затруднена от продължаващите удари с дронове по пътищата за снабдяване.

          „Изключително трудно е да се предвиди докъде ще стигне това. Все още не сме стигнали до точката, в която ситуацията е непоправима. Въпреки това сме близо. Съдбата на Покровск ще бъде решена през следващите седмици. И ако загубим Покровск, тогава ще бъдем принудени да загубим Мирноград практически без бой“, заявява източникът.

          В резултат на загубата на тези градове проблемът ще се разшири в северната част на региона, според източника. По-конкретно, това се отнася до нарастващия натиск върху Северск, Константиновка и Лиман за напредване в агломерацията Краматорск-Константиновка. Медийни съобщения също така сочат, че се очакват нови опити за пробив близо до Купянск.

          Русия иска да постигне осезаеми резултати до пролетта на 2026 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕК ще оцени въздействието от евентуалната продажба на „Лукойл“

          Георги Петров -
          Европейската комисия е в контакт с българските власти и с представителите на други държави членки на Европейския съюз, за да направи цялостна оценка на...
          Политика

          Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

          Никола Павлов -
          По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите промени в Закона за Държавна агенция...
          Политика

          Нов протест срещу приемането на еврото пред БНБ

          Никола Павлов -
          С възгласи „Не на еврото!“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред сградата на Българската народна банка (БНБ). Демонстрацията беше организирана във...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions