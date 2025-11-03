Руснаците с нов срок за превземане на Донбас: февруари 2026 година

Донецка област ще продължи да бъде епицентър на бойните действия през цялата предстояща зима. Руските войски имат нов краен срок за превземане на целия регион – до края на февруари 2026 г., пише РБК-Украйна.
Най-голямата заплаха сега е над Покровск, където руската армия продължава офанзивата си, и Мирноград. И двата града са разположени в така наречения „джоб“. Логистиката е затруднена от продължаващите удари с дронове по пътищата за снабдяване.
„Изключително трудно е да се предвиди докъде ще стигне това. Все още не сме стигнали до точката, в която ситуацията е непоправима. Въпреки това сме близо. Съдбата на Покровск ще бъде решена през следващите седмици. И ако загубим Покровск, тогава ще бъдем принудени да загубим Мирноград практически без бой“, заявява източникът.
В резултат на загубата на тези градове проблемът ще се разшири в северната част на региона, според източника. По-конкретно, това се отнася до нарастващия натиск върху Северск, Константиновка и Лиман за напредване в агломерацията Краматорск-Константиновка. Медийни съобщения също така сочат, че се очакват нови опити за пробив близо до Купянск.
Русия иска да постигне осезаеми резултати до пролетта на 2026 г.
