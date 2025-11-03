Руснаците удариха с балистика военна част на ВСУ в Днепропетровска област в тържествен строй за раздаване на награди

Военни от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били ударени от руска балистична ракета в Днепропетровска област по време на тържествен строй за раздаване на награди. Сред убитите е 43-годишният Володимир Святненко, позивна „Знахар“, пилот на дрон, служещ в 35-та отделна бригада на морската пехота. Брат му, журналистът на ТСН Дмитрий Святненко, съобщи това на страницата си във Facebook.

Според журналиста, Володимир Святненко е воювал от 2023 г.

„Той премина през ада в Кринки, Курахово, Марянка, Красногоровка… Беше убит от руснаците. Но не на бойното поле. Дълбоко в тила. Той и неговите другари бяха събрани на плаца, за да получат награда. Събраха най-добрите. Най-добрите пилоти и пехотинци на бригадата. По заповед. На открито. Ударени с балистични ракети. Историята за небрежност (или липса на такава) се повтори“, пише той.

Според журналиста, брат му е бил ценен в бригадата; пресслужбата е заснела репортаж за него. Той е бил „изтъкван като пример за подражание за другите:

„Той е носил ранените, спасявал е своите събратя войници – неслучайно е бил наричан „Знахар“ (Лечител). От „матрос на противотанковата артилерия“ той се е превърнал в пилот на дрон. Той е първият, който е летял с оптични мерници. Той е обучавал и мотивирал своите събратя войници…“

Журналистът добавя още, че на брат му е било позволено да замине в чужбина в отпуск, откъдето се е върнал на служба.