Събориха сарая на Ахмед Доган в „Бояна“

Сараят на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ вече е напълно съборен, съобщи „24 часа“. Репортер на изданието видя, че на мястото, където се издигаше известният комплекс на ул. „Стар Беловодски път“, в момента има само строителна техника и останки от разрушените сгради.
Ден по-рано багер влезе в имота, за да започне събарянето на постройките.
Комплексът беше построен върху терен от около 5 декара и се водеше хотел и представителен дом на фондацията „Толерантност“ на ДПС, стопанисвана от фирмата „Делта Епсилон“.
През лятото на миналата година Доган напусна сарая, както традиционно прави през топлите месеци, за да се премести в резиденцията си в „Росенец“ край Бургас.
След това обаче не успя да се върне в Бояна, тъй като настоящият собственик на имота – Данаил Папазов, обяви, че договорът за наем е изтекъл и Доган няма основание да използва комплекса.
През април т.г. Ахмед Доган и негови поддръжници направиха опит да се върнат в имота, но след няколко часа бяха принудени да го напуснат.
Днес от някогашния емблематичен сарай на почетния председател на ДПС не е останало почти нищо.
Haha
Защо събарят,трявало е само да конфискуват ,както и хиляди подобни сгради и керван-сараи на олигарси,на младотурци и напоследък и младо-цигани,които по необясними начини забогатяха и започнаха да изкупуват къщи на българи масово.
.По-важна за някои хора е показността пред рационалност