Събориха сарая на Ахмед Доган в „Бояна“

Сараят на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ вече е напълно съборен, съобщи „24 часа“. Репортер на изданието видя, че на мястото, където се издигаше известният комплекс на ул. „Стар Беловодски път“, в момента има само строителна техника и останки от разрушените сгради.

Ден по-рано багер влезе в имота, за да започне събарянето на постройките.

Комплексът беше построен върху терен от около 5 декара и се водеше хотел и представителен дом на фондацията „Толерантност“ на ДПС, стопанисвана от фирмата „Делта Епсилон“.

Ахмед Доган се нанесе в сарая през 2003 г., а имотът стана известен с т.нар. барбекю, обявено за незаконно през 2009 г. и по-късно съборено след заповед на ДНСК. В нарушение се оказаха и оградата и КПП-то на комплекса, които след премахването си бяха възстановени отново.

През лятото на миналата година Доган напусна сарая, както традиционно прави през топлите месеци, за да се премести в резиденцията си в „Росенец“ край Бургас.

След това обаче не успя да се върне в Бояна, тъй като настоящият собственик на имота – Данаил Папазов, обяви, че договорът за наем е изтекъл и Доган няма основание да използва комплекса.

През април т.г. Ахмед Доган и негови поддръжници направиха опит да се върнат в имота, но след няколко часа бяха принудени да го напуснат.

Днес от някогашния емблематичен сарай на почетния председател на ДПС не е останало почти нищо.