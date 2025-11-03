Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си

Потребителите, които не използват отопление или топла вода, на практика плащат сметките на съседите си, които ползват топлинна енергия. Това е един от основните изводи в решението на Съда на Европейския съюз (дело С-760/23) от 23 октомври 2025 г., свързано с прозрачността и точността на отчитането на топлинната енергия в етажната собственост.
Той обясни, че реално хората, които не ползват никаква топлинна енергия, плащат част от сметките на съседите си, а експертите не могат да обяснят по какъв начин се изчисляват тези разходи.
Според него Министерството на енергетиката вече е сформирало експертна група, която да изготви нова формула за разпределение на топлинната енергия. Адвокатът обаче подчерта, че в състава на тази група няма представители на Комисията за защита на потребителите, Омбудсмана или неправителствени организации, а само експерти от „Топлофикация“.
Благой Порязов, засегната страна по делото, също подчерта, че формулата противоречи на научните принципи и позволява незаконно начисляване.
Според него цената на топлинната енергия се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но повечето топлофикационни дружества начисляват сметки по максимално допустимата тарифа, без оглед на реалното потребление.
Адвокат Славчев обобщи, че българските институции са длъжни да въведат прозрачна и разбираема формула, която да отразява действителното потребление на топлинна енергия във всеки имот.
