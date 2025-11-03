НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си

          Парно
          Парно
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Потребителите, които не използват отопление или топла вода, на практика плащат сметките на съседите си, които ползват топлинна енергия. Това е един от основните изводи в решението на Съда на Европейския съюз (дело С-760/23) от 23 октомври 2025 г., свързано с прозрачността и точността на отчитането на топлинната енергия в етажната собственост.

          „Формулата, по която се изчислява т.нар. сградна инсталация, е непрозрачна и не съответства на изискванията за яснота и справедливост“, заяви адвокат Андреан Славчев, един от водещите по делото, на пресконференция.

          Той обясни, че реално хората, които не ползват никаква топлинна енергия, плащат част от сметките на съседите си, а експертите не могат да обяснят по какъв начин се изчисляват тези разходи.

          „Очевидно някой е излъган – и това са потребителите, които не ползват топлина, но плащат. Националните ни органи трябва да се съобразят с решението на Съда на ЕС“, посочи Славчев.

          Според него Министерството на енергетиката вече е сформирало експертна група, която да изготви нова формула за разпределение на топлинната енергия. Адвокатът обаче подчерта, че в състава на тази група няма представители на Комисията за защита на потребителите, Омбудсмана или неправителствени организации, а само експерти от „Топлофикация“.

          „Новата методика задължително трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, ако бъде приета“, добави той.

          Благой Порязов, засегната страна по делото, също подчерта, че формулата противоречи на научните принципи и позволява незаконно начисляване.

          „Авторът ѝ вече е клиент на прокуратурата. Не само формулата, а и други елементи от системата за отчитане са неверни и непрозрачни“, каза Порязов.

          Според него цената на топлинната енергия се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но повечето топлофикационни дружества начисляват сметки по максимално допустимата тарифа, без оглед на реалното потребление.

          Адвокат Славчев обобщи, че българските институции са длъжни да въведат прозрачна и разбираема формула, която да отразява действителното потребление на топлинна енергия във всеки имот.

