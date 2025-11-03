НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Наука и Технологии

          Съдят Facebook за изтеглено порно заради AI

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Meta е обвинена в незаконно изтегляне на порнография за обучение на изкуствения си интелект

          Компанията Strike 3 Holdings, производител на филми за възрастни, е завела дело срещу Meta – компанията майка на Facebook и Instagram – с обвинение, че е пиратствала нейно съдържание чрез Torrent за нуждите на обучението на своите AI модели, съобщава БГНЕС.

          Според иска, Meta е изтеглила незаконно над 2400 филма, нарушавайки авторските права на продуцента. Strike 3 Holdings настоява за обезщетение в размер на над 350 милиона долара.

          „Процесът е безсмислен и изграден върху догадки и инсинуации,“ заявяват от Meta в подадена на 27 октомври молба до федералния съд на САЩ, с която компанията иска делото да бъде отхвърлено.

          Meta отрича да е поръчвала подобни изтегляния или да е знаела за тях, но Strike 3 твърди, че е засекла трафик от IP адреси, свързани с компанията, както и от „скрита мрежа“ от 2500 анонимни адреса, за които подозира, че са прикрити източници на Meta.

          Според обвинението, видеосъдържанието може да е било използвано за обучение на „личната суперинтелигентност“, проект, обявен от Марк Зукърбърг в края на юли. Целта му е да позволи на изкуствения интелект да помага на хората „да постигнат целите си и да станат най-добрата версия на себе си“.

          Спорните изтегляния обхващат период от седем години – от 2018 г. насам, тоест още преди Meta да започне официално своите разработки в областта на генеративните видеомодели, отбелязва Ars Technica.

          Meta твърди, че евентуално свалените файлове са били „за лични и частни цели“, а не за обучение на AI, и че количеството е твърде малко, за да послужи за тренировка на алгоритми.

          „Не искаме този тип съдържание и предприемаме целенасочени мерки, за да избегнем обучението на нашия AI с подобни материали,“ коментира говорител на Meta.

          Залогът за компанията надхвърля финансовите претенции – става дума за репутацията на Meta като корпорация, която твърди, че развива етичен изкуствен интелект.

          Съдът в САЩ предстои да реши дали има доказателства, че Meta действително е използвала порнографско съдържание за обучение на своите AI модели.

