САЩ готвят военна операция срещу наркокартелите в Мексико

САЩ се готвят за военна операция срещу наркокартелите в Мексико, съобщава NBC.

Според източници, планът предвижда участието на американски войски в Мексико, включително удари по нарколаборатории и елиминиране на лидери на престъпни групи. Официалните лица обаче уточняват, че решение за разполагане на войски все още не е взето.

Общата численост на всички мексикански наркокартели е приблизително 100 000. Често се споменават деветте или десетте най-големи картела, които се борят за доминация: Синалоа, Халиско, Голфо, Лос Зетас, Хуарес, Белтран Лейва и Санта Роса де Лима. Ако обаче се включат всички по-малки и местни групи, броят им може да достигне над 50 или дори 100 в различни моменти.

Мексиканските картели са добре въоръжени. Те закупуват стрелково оръжие и преносими противовъздушни системи от черните пазари в Близкия Изток и Европа и бързо възприемат използването на FPV дронове.