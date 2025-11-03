НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          САЩ готвят военна операция срещу наркокартелите в Мексико

          САЩ се готвят за военна операция срещу наркокартелите в Мексико, съобщава NBC.

          Според източници, планът предвижда участието на американски войски в Мексико, включително удари по нарколаборатории и елиминиране на лидери на престъпни групи. Официалните лица обаче уточняват, че решение за разполагане на войски все още не е взето.

          Общата численост на всички мексикански наркокартели е приблизително 100 000. Често се споменават деветте или десетте най-големи картела, които се борят за доминация: Синалоа, Халиско, Голфо, Лос Зетас, Хуарес, Белтран Лейва и Санта Роса де Лима. Ако обаче се включат всички по-малки и местни групи, броят им може да достигне над 50 или дори 100 в различни моменти.

          Мексиканските картели са добре въоръжени. Те закупуват стрелково оръжие и преносими противовъздушни системи от черните пазари в Близкия Изток и Европа и бързо възприемат използването на FPV дронове.

