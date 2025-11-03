Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков

Трагичен инцидент в Самоков – 60-годишен шофьор е починал, след като се блъснал с автомобила си в паркирани коли, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София за БТА.

Сигналът за катастрофата е подаден на 1 ноември. При пристигането си на място полицейските екипи установили, че лек автомобил се е ударил в няколко паркирани превозни средства.

Малко след инцидента мъжът се почувствал зле и сигнализирал за прилошаване. Той бил транспортиран от екип на Спешна помощ в болница, където по-късно е починал.