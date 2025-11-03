НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Начало България Инциденти

          Шофьор почина, след като се блъсна в паркирани коли в Самоков

          Снимка: БГНЕС
          Трагичен инцидент в Самоков60-годишен шофьор е починал, след като се блъснал с автомобила си в паркирани коли, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София за БТА.

          Сигналът за катастрофата е подаден на 1 ноември. При пристигането си на място полицейските екипи установили, че лек автомобил се е ударил в няколко паркирани превозни средства.

          Малко след инцидента мъжът се почувствал зле и сигнализирал за прилошаване. Той бил транспортиран от екип на Спешна помощ в болница, където по-късно е починал.

          От полицията уточняват, че на местопроизшествието е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство, което ще изясни точните причини за инцидента и смъртта на водача.

