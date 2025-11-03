НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Шофьор с над 1,2 промила алкохол помете 6 коли в центъра на София

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Истински екшън се разигра в центъра на столицата. Шофьор на луксозен автомобил помете шест паркирани коли на булевард „Витоша“ №94, съобщиха от СДВР за NOVA. За щастие, няма пострадали, но материалните щети са сериозни.

          „Обади се съсед и каза, че е станала катастрофа. Било пълно меле,“ разказа един от потърпевшите пред NOVA.

          - Реклама -

          Инцидентът е бил заснет от камери на магазин в близост до мястото, а кадрите показват точния момент, в който автомобилът се врязва с висока скорост в паркираните коли.

          Зад волана е бил 42-годишен мъж, който, според данните на СДВР, е имал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух. По информация на NOVA, реалният резултат е 1,67 промила. Водачът е бил откаран и за тест за наркотици във ВМА, а впоследствие е задържан за 24 часа.

          Причините за инцидента все още се изясняват, но свидетели твърдят, че колата е движела с висока скорост.

          „Колата ми беше паркирана на инвалидно място, за което имам разрешение. След удара бронята беше изместена поне метър и половина. Отзад капакът е пробит, счупена е и бронята,“ обясни потърпевшият собственик на една от пострадалите коли.

          Истински екшън се разигра в центъра на столицата. Шофьор на луксозен автомобил помете шест паркирани коли на булевард „Витоша“ №94, съобщиха от СДВР за NOVA. За щастие, няма пострадали, но материалните щети са сериозни.

          „Обади се съсед и каза, че е станала катастрофа. Било пълно меле,“ разказа един от потърпевшите пред NOVA.

          - Реклама -

          Инцидентът е бил заснет от камери на магазин в близост до мястото, а кадрите показват точния момент, в който автомобилът се врязва с висока скорост в паркираните коли.

          Зад волана е бил 42-годишен мъж, който, според данните на СДВР, е имал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух. По информация на NOVA, реалният резултат е 1,67 промила. Водачът е бил откаран и за тест за наркотици във ВМА, а впоследствие е задържан за 24 часа.

          Причините за инцидента все още се изясняват, но свидетели твърдят, че колата е движела с висока скорост.

          „Колата ми беше паркирана на инвалидно място, за което имам разрешение. След удара бронята беше изместена поне метър и половина. Отзад капакът е пробит, счупена е и бронята,“ обясни потърпевшият собственик на една от пострадалите коли.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Италия и Франция се присъединиха към Белгия срещу предаването на замразените руски активи на Украйна

          Иван Христов -
          Италия и Франция, следвайки Белгия, се противопоставят на прехвърлянето на замразени руски активи на Украйна като част от „репарационен заем“, съобщи вестник Corriere della...
          Крими

          ЕКШЪН: Психично болен нахлу въоръжен в ресторант в София (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          В столичния квартал „Св. Троица“ мъж, въоръжен с нож, е нахлул в местен ресторант и е предизвикал паника сред посетителите, съобщиха очевидци. Инцидентът е...
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“, работник е в тежко състояние

          Никола Павлов -
          41-годишен работник е тежко пострадал при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 31 октомври, като обстоятелствата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions