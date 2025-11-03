Шофьор с над 1,2 промила алкохол помете 6 коли в центъра на София

Истински екшън се разигра в центъра на столицата. Шофьор на луксозен автомобил помете шест паркирани коли на булевард „Витоша“ №94, съобщиха от СДВР за NOVA. За щастие, няма пострадали, но материалните щети са сериозни.

„Обади се съсед и каза, че е станала катастрофа. Било пълно меле,“ разказа един от потърпевшите пред NOVA. - Реклама -

Инцидентът е бил заснет от камери на магазин в близост до мястото, а кадрите показват точния момент, в който автомобилът се врязва с висока скорост в паркираните коли.

Зад волана е бил 42-годишен мъж, който, според данните на СДВР, е имал над 1,2 промила алкохол в издишания въздух. По информация на NOVA, реалният резултат е 1,67 промила. Водачът е бил откаран и за тест за наркотици във ВМА, а впоследствие е задържан за 24 часа.

Причините за инцидента все още се изясняват, но свидетели твърдят, че колата е движела с висока скорост.