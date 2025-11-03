Швеция ще намали помощта за сръбското правителство заради нарастващата корупция

Швеция съобщи, че пренасочва помощта си към Сърбия, за да подкрепи гражданското общество, тъй като правителството не е успяло да се пребори с „нарастващата корупция“ и да защити върховенството на закона.

- Реклама -

Сърбия току-що отбеляза първата годишнина от срутването на навеса на жп гарата във втория по големина град Нови Сад, при което на 1 ноември миналата година загинаха 16 души и което предизвика масови протести срещу лошото управление и корупцията.

Шведското правителство заяви, че „част от подкрепата за държавните власти в Сърбия ще бъде преустановена и че подкрепата ще бъде насочена в по-голяма степен към укрепване на гражданското общество“.

За опонентите на президента Александър Вучич инцидентът се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в Сърбия, предаде АФП.

Шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза остро критикува „нарастващата корупция (и) неспазването на принципите на правовата държава“ в Сърбия.

„Страните не могат да очакват подкрепа от Швеция, ако не осъществят реформите и развитието, които очакваме“, каза той.

След трагедията Сърбия е обхваната от редовни протести, водени от студенти, които започнаха с призиви за прозрачно разследване, но скоро прераснаха в искания за предсрочни избори.

Протестите доведоха до оставката на министър-председателя, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Но президентът Вучич остана на поста си.

Няколко епизода на насилие белязаха предимно мирното движение. Особено жестоки сблъсъци имаше през август.

Вучич редовно нарича демонстрантите „заговорници, финансирани от чужбина“, а членовете на неговата Сръбска прогресивна партия (СПП) разпространяват конспиративни теории, според които срутването на навеса на гарата може да е било режисирана атака.

В края на октомври Европейският парламент прие резолюция, която подкрепя „правата на сръбските студенти и граждани на мирен протест“, осъждайки „държавната репресия“.

Шведското правителство заяви, че „следи отблизо развитието на събитията в Сърбия и от известно време отбелязва недостатъци в готовността на сръбското правителство да проведе реформи“ за борба с корупцията и гарантиране на върховенството на закона, свободата на изразяване и свободата на печата.