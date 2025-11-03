След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни

„Сиромашкото лято“ постепенно си взема довиждане. В началото на първата пълна ноемврийска седмица топлото и приятно време ще отстъпи пред студен атмосферен фронт, който ще донесе локални валежи, засилен вятър и по-ниски температури.

- Реклама -

В понеделник сутринта все още ще е слънчево, но в ниските части на страната ще се образуват мъгли, които ще задържат прохладата по-дълго. Следобед облачността ще се увеличава, а вечерта ще превали в западните райони. През нощта срещу вторник и във втория ден от седмицата дъжд ще има и в Южна и Източна България, но валежите ще са краткотрайни и на отделни места. Ще се усили вятърът от северозапад, носейки осезаемо застудяване.

„В сряда и четвъртък облачността ще се разкъсва, а времето ще е по-слънчево. Вероятността за дъжд ще е сравнително малка,“ прогнозират синоптиците.

В края на седмицата – в петък – има потенциал за локални превалявания в Източна България, но събота и неделя ще ни зарадват с повече слънце. Сутрините обаче ще са мразовити, с предпоставки за слана, напомняйки, че зимата е все по-близо.

Температурите ще останат високи за сезона в понеделник – между 17 и 22 градуса, но до средата на седмицата ще се понижат до 10–15 градуса. Възможни са гъсти мъгли в ранните часове, особено в котловини и край водоеми. Там, където мъглата се задържи по-дълго, усещането ще бъде още по-хладно.

„Ранните прогнози сочат динамична обстановка в периода 10–13 ноември с оформяне на циклони в Средиземноморието. Очакват се облаци и дъжд, а дневните температури ще се задържат в късноесенния диапазон – между 10 и 15 градуса.“

Ако моделите се потвърдят, около 14–17 ноември времето ще се стабилизира. Вероятността за валежи ще е малка, а температурите ще се повишат до 22–23 градуса – кратко завръщане на по-меко есенно време.

Втората половина на ноември се очертава по-слънчева и по-суха, с повече приятни дни и по-малко дъжд. Температурите ще останат над обичайните за сезона, дори и в началото на декември. Разбира се, не бива да забравяме типичните за този период мъгливи сутрини в котловините и край реките – неизменна част от есенната атмосфера на България.